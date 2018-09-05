Цей посуд сприяє набору зайвої ваги

Краще не готувати їжу в цьому посуді

Гарвардська медична школа провела дослідження, щоб з'ясувати, як поліфторалкільні сполуки впливають на вагу людини.

Виявилося, що синтетичні речовини можуть бути дуже небезпечними. Це можуть бути водовідштовхувальні тканини, мийні засоби, посуд з антипригарним покриттям і навіть засоби особистої гігієни.

І ще: Ідеальний сніданок для швидкого схуднення

Конструктивні елементи можуть накопичуватися в тілі людини протягом тривалого часу. Безліч досліджень пов'язували поліфторалкільні речовини з проблемою продуктивної системи, низькою вагою новонароджених малюків і хворобами щитоподібної залози. Це ж може впливати на набір ваги після дієти та повільну роботу обміну речовин.

Пательні з антипригарним покриттям сприяють набору ваги

Нещодавно експерти поспостерігали за 950 добровольцями, які мали проблеми з підвищеним цукром і зайвою вагою. За учасниками експерименту спостерігали протягом 15 років. Половина випробовуваних сиділи на дієті й інтенсивно тренувалися. У всіх замірявся рівень поліфторалкільних речовин у крові.

Вчені з'ясували, що чим вищий рівень, тим більше набирала людина. Але це працювало тільки у тих, хто сидів на дієті, але не займався спортом.

Читайте також: Цей алкогольний напій позбавляє зайвої ваги