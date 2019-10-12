BMW показала, чому надзвичайно важливо міняти літню гуму на зимову

Компанія BMW підкреслила важливість використання шин, відповідних до кожного сезону. Для наочності баварська марка взула три однакові автомобілі в покришки різних типів і порівняла базові їздові параметри на сухому асфальті і снігу.

Вплив характеристик шин протестували на задньопривідних BMW M4 Competition. У першій частині заїздів на сухому асфальті червоне купе оснастили фрикційними зимовими шинами, оливковий M4 взули в "звичайні" літні покришки, а темно-синій спортивний автомобіль отримав гоночні покришки.

Актуально: Ці місця в авто треба обов'язково змастити перед зимою

Експерти порівняли динаміку розгону в короткому спринті, керованість у змійці на міських швидкостях і ефективність гальмування зі швидкості 150 кілометрів на годину.

Потім аналогічні вправи провели на битому снігу: в найефективніші літні покришки взули сіре купе, червоний M4 отримав нешипованну зимову гуму, а золотистий – шиповані шини.

Відео BMW наголошує на необхідності своєчасної зміни гуми. Найсильніше від шин "не по сезону" страждає ефективність уповільнення: "неправильні" покришки збільшують гальмівний шлях на десятки метрів.

Бережіть себе та своїх близьких. Перевзувайтесь не лише ви, а й займіться своєю ластівкою!

Читайте також: На власному досвіді: 5 правил успішного перетину кордону