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31 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 31 березня, чимало країн, у тому числі Україна, переходять на літній час. Також у світі вшановують пам'ять святого Кирила. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 31 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Церковний календар свідчить, що 31 березня християни вшановують пам'ять святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського. Він мужньо та наполегливо боровся проти єретиків, а 351 році став свідком чуда: Кирило на власні очі побачив Хрест Господній в небі над Єрусалимом.
Також сьогодні – день пам'яті святих мучеників Трохима і Євкарпія Никомидійських. Спершу вони були брали участь у гонінні на християн за правління імператора Діоклетіана, але одного разу до них звернувся Небесний голос, закликавши їх увірувати в Христа. Духовно переродившись, воїни випустили з в'язниці всіх затриманих християн. За цей вчинок вони поплатилися життям.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 31 березня, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Данило, Дмитро, Трохим, а також Наталя. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1889 – офіційне відкриття Ейфелевої вежі.
- 1901 – вийшов перший автомобіль "Мерседес", створений Вільгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готліба Даймлера.
- 1917 – США купують у Данії Віргінські острови за 25 мільйонів доларів.
- 1917 – у Києві відкрито першу українську гімназію.
- 1918 – США вперше переходять на літній час.
- 1952 – відкрито Львівську філію Академії наук України.
- 1973 – у хіт-параді журналу "Billboard" уперше з'явився альбом гурту Pink Floyd — The Dark Side of the Moon і залишався в сотні найкращих протягом наступних 14 років.
- 1976 – Led Zeppelin випустили свій шостий студійний альбом Presence.
- 1998 – пілот "Формули-1" Енді Валлас встановив світовий рекорд швидкості для серійного автомобіля – 402,6 км/год.
- 2002 – вибори у Верховну Раду України.
- 2019 – вибори президента України.
ХТО НАРОДИВСЯ 31 БЕРЕЗНЯ
1596 – Рене Декарт, французький, філософ, математик, фізик, основоположник аналітичної геометрії.
1685 – Йоганн Себастьян Бах, німецький композитор.
1809 – Микола Васильович Гоголь, прозаїк і драматург.
1873 – Микола Міхновський, український політичний і громадський діяч, адвокат, публіцист, перший ідеолог українського націоналізму та організатор війська.
1934 – Річард Чемберлен, американський кіноактор ("Юлій Цезар", "Божевільна жінка", "Соломонові копальні").
1943 – Крістофер Вокен, американський актор ("Мертва зона", "Кримінальне чтиво").
1955 – Ангус Янг, шотландський рок-музикант, гітарист австралійського гурту АC/DC.
1964 – Олександр Турчинов, український політик, секретар РНБО.
1976 – Колін Фаррелл, голлівудський актор з Ірландії.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо шпаки пропали – погода скоро зіпсується
- Ліщина покрилася сережками – земля більше не замерзне
- Пухкий сніг в полі – урожай поганим буде
- З'явилися комарі – чекай ясної погоди
- Цвіте мати-й-мачуха – настане швидке потепління
- Прилетіли лебеді 31 березня – буде тепло
- Якщо в цей день комара вб'єш – 40 гріхів проститься
- Крутиться мошкара – чекай доброго врожаю грибів
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто відчиняти двері незнайомцям, бо це до нещастя.
- Не слід і самому ходити в гості, щоб не залишити в будинку свою удачу.
- Також не можна стригти волосся і нігті в неділю, бо будуть неприємності.
- За народними повір'ями, сьогодні не можна давати комусь посторонньому хліб чи сіль, якщо в родині є маленька дитина: з цими продуктами можна віддати щастя малюка.
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