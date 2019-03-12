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Тест: Скільки днів Великого посту ти витримаєш?

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Тест: Скільки днів Великого посту ти витримаєш? - фото 1
Тест: Скільки днів Великого посту ти витримаєш?

До Великодня українці дотримуються посту, щоб очиститись духовно та тілесно. Ми підготували для тебе цікавий та пізнавальний тест. Відповідай на питання та дізнайся, скільки днів посту ти витримаєш.

Великий піст у 2019 році стартує 11 березня і завершується 27 квітня – Світлим Христовим Воскресінням. Основне призначення Великого посту полягає в тому, щоб нагадати вірянам про 40 днів поневірянь Спасителя в пустелі, який, попри спокуси, не дозволяв собі трапезувати, а також – це час покути, переосмислення життя та очищення душі духовною "їжею".


До теми: Великий піст 2019 – календар харчування: страви на кожен день

Проходь тест та ділися результатами з друзями!

І ще: Меню на Великий піст 2019: рецепти пісних страв, які можна їсти

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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