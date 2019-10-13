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Чому на вихідних виникає тривожність і паніка
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Чимало людей у вихідні дні отримують не заряд бадьорості та наснаги для нових звершень, а доволі негативні переживання, серед яких паніка та навіть депресивні думки. Чому виникає невроз вихідного дня – читайте далі.
Психологи розповіли, що підвищена тривожність та нервозність у вихідні - доволі поширене явище, як з'являється через те, що існує чимало справ без чіткого розкладу. Саме у вільні дні люди намагаються зробити якомога більше завдань, однак без звичного графіку виникає відчуття, що нічого не вдалось.
І ще: Під час свят бажано не зустрічатися з тещею, і ось чому
На роботі все очевидно: є певні обов'язки, мета та часові рамки. Тому після роботи рідко у кого виникає бажання зайнятись ще й побутовими справами, які плавно переносяться на вікенд. Тому ці дні стають стресовими замість того, щоб бути відпочинком.
"Людина, припинивши свою трудову діяльність, відчуває серйозні тривожні стани, супроводжувані панічними настроями, депресивними думками, фрустрацією", – відзначають психологи.
Як позбутись неврозу вихідного дня? Потрібно завчасно запланувати всі справи, приміром, записати їх до щоденника чи у нотатник. Це створить відчуття, що всі завдання під контролем, а також дозволить виконувати їх не лише на вихідних.
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