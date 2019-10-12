Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Олександр Усик

Під час свят бажано не зустрічатися з тещею, і ось чому

  • 15
Жарти про затя та тещу виникли не просто так - фото 1
Жарти про затя та тещу виникли не просто так

Дослідники з Університету Амстердама довели те, що і без того відомо багатьом українським чоловікам. Якщо під час свят представники сильної половини людства проводять час з сім'єю своєї дружини, то це може привести до депресії. Чому так – читайте далі!

Специфічні відносини між чоловіками і тещами давно вже є темою для численних анекдотів. Але наука підтверджує існування цього нездорового зв'язку. Встановлено, що якщо новорічні свята проходять в компанії родичів дружини або чоловіка, то у подружжя згодом змінюється мікрофлора кишківника, і це може привести до депресії.

І ще: Правила спілкування з токсичними людьми

Дослідники з Нідерландів простежили за тим, як мікробіом кишківника людей змінюється після того, як вони проводять святковий сезон з членами своєї сім'ї, або з членами сім'ї своєї половинки, тобто тещею або свекрухою.

У першому випадку ніяких небезпечних змін мікробіома кишківника не фіксувалося. А ось у другому, коли чоловіки були вимушені протягом тривалого часу спілкуватися з тещами, в кишківнику чоловіків відзначався знижений рівень однієї специфічної бактерії. Її низький показник пов'язаний з розвитком депресії та стресу. Примітно, що свята в компанії своєї сім'ї, навпаки, приводили до активізації генів гарного настрою в кишківнику.

Час, проведений з тещею, може негативно вплинути на здоров'я - фото 361074
Час, проведений з тещею, може негативно вплинути на здоров'я

У розпорядження науки з'являється все більше доказів того, що трильйони бактерій в нашому кишківнику впливають на певні зони мозку, що відповідають за емоції. Зміни у харчуванні, вживання алкоголю або тривалий психологічний стрес здатні порушити мікробіом, який відіграє найважливішу роль у функціонуванні імунної системи. І ось наука отримує нове підтвердження цьому.

Читайте також: Психологи розповіли, які чоловіки приносять жінкам найбільше задоволення

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера
  • 08 жовтня, 17:00
  • 792
Найкращі пісні останнього десятиліття: рейтинг ТОП 200 хітів
  • 08 жовтня, 14:30
  • 841
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1819540
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія