Під час свят бажано не зустрічатися з тещею, і ось чому

Жарти про затя та тещу виникли не просто так

Дослідники з Університету Амстердама довели те, що і без того відомо багатьом українським чоловікам. Якщо під час свят представники сильної половини людства проводять час з сім'єю своєї дружини, то це може привести до депресії. Чому так – читайте далі!

Специфічні відносини між чоловіками і тещами давно вже є темою для численних анекдотів. Але наука підтверджує існування цього нездорового зв'язку. Встановлено, що якщо новорічні свята проходять в компанії родичів дружини або чоловіка, то у подружжя згодом змінюється мікрофлора кишківника, і це може привести до депресії.

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Дослідники з Нідерландів простежили за тим, як мікробіом кишківника людей змінюється після того, як вони проводять святковий сезон з членами своєї сім'ї, або з членами сім'ї своєї половинки, тобто тещею або свекрухою.

У першому випадку ніяких небезпечних змін мікробіома кишківника не фіксувалося. А ось у другому, коли чоловіки були вимушені протягом тривалого часу спілкуватися з тещами, в кишківнику чоловіків відзначався знижений рівень однієї специфічної бактерії. Її низький показник пов'язаний з розвитком депресії та стресу. Примітно, що свята в компанії своєї сім'ї, навпаки, приводили до активізації генів гарного настрою в кишківнику.

Час, проведений з тещею, може негативно вплинути на здоров'я

У розпорядження науки з'являється все більше доказів того, що трильйони бактерій в нашому кишківнику впливають на певні зони мозку, що відповідають за емоції. Зміни у харчуванні, вживання алкоголю або тривалий психологічний стрес здатні порушити мікробіом, який відіграє найважливішу роль у функціонуванні імунної системи. І ось наука отримує нове підтвердження цьому.

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