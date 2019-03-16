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Чому обов'язково їсти страви з грибами: несподіване відкриття
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Сінгапурські науковці пояснили, чому не варто відмовлятись від грибів у раціоні, а також назвали, яку порцію цих смаколиків потрібно їсти у тиждень.
Експерти з Національного університету Сінгапуру виявили, що вживання страв з грибами дозволяє зменшити ризики порушення інтелектуальних здібностей у літньому віці.
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"Люди похилого віку, які вживають понад дві стандартні порції (порція – 150 грамів) грибів на тиждень, наполовину зменшують особистий ризик розвитку вікових порушень інтелекту", – відзначають науковці.
Це підтвердило тривале дослідження, у рамках якого упродовж 6 років медики відстежували здоров'я та харчові звички більш як 600 осіб, яким було більш як 60 років. Врешті, вдалось дійти до висновку, що гриби допомагають уникнути помірних порушень інтелекту, що можуть виникнути з віком.
Варто пояснити, що помірними порушеннями вважаються проблеми зі швидкістю мислення та вимовою, забудькуватість та загальна втрата пам'яті.
"Вплив грибів може пояснюватися наявністю ерготионеїну - унікального антиоксиданту з потужною протизапальною дією. В організмі людини він сам по собі не синтезується", – підсумували експерти.
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