Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Ці продукти негативно впливають на інтимне життя

  • 21
Ці продукти не варто їсти перед сексом - фото 1
Ці продукти не варто їсти перед сексом

Іноді ви надзвичайно сексуально активні, іноді – ні! Фахівці вважають, що на такі "перепади інтимного настрою" може впливати не лише самопочуття, а й раціон. Дізнайтесь, які продукти негативно впливають на інтимне життя.

Фастфуд

Важка їжа негативно впливає на сексуальне життя. Всі продукти, в яких є трансжири, під забороною, якщо ви жадаєте бурхливої ​​ночі. Краще відмовитися в такому випадку від бургерів, нагетсів, чіпсів та інших подібних продуктів. Попри те, що вони відмінно вгамують голод на якийсь час, поліпшити сексуальне життя такі продукти не зможуть.

І ще: Ці продукти підвищують сексуальне бажання

Сир

Так, є певні сири, які позитивно позначаються на сексуальному житті. Це сири з пліснявою. Але при занадто великому їх вживанні може серйозно змінитися гормональний фон людини. Зокрема, через ці продукти може бути сповільнений природний процес вироблення статевих гормонів.

Сиром не варто зловживати - фото 314660
Сиром не варто зловживати

Молочний шоколад

Багато молочних продуктів здатні погіршити сексуальне життя. У тому числі і молочний шоколад. Тому краще цей продукт не їсти. А ось гіркий шоколад навпаки зробить сексуальне життя набагато цікавіше.

Соя

Ці продукти теж не повинні бути в раціоні, якщо ви розраховуєте на якісний секс. Швидше за все, його не буде. А причина криється в фітоестрогені, який легко витісняє тестостерон. Відповідно, і сексуальне життя стає не таким яскравим.

Соєві продукти негатив впливають на секс - фото 314662
Соєві продукти негатив впливають на секс

Бобові продукти

Лібідо буде знижене і від споживання бобових продуктів. Попри те, що в них є клітковина й антиоксиданти, що надає користь для організму в цілому. Але є в поїданні таких продуктів одне "але": вони занадто важкі. До того ж призводять до здуття живота і містять фітоестрогени, які зменшують вироблення тестостерону.

Соління і консервовані продукти

Такі продукти будуть погано впливати на сексуальне життя. Річ у тім, що вони впливають на вироблення тестостерону, який негативно позначаються на роботі серцево-судинної системи. Через високий артеріальний тиск зменшується приплив крові до статевих органів, а це шкодить сексуальному життю.

Надмірне споживання вина зробить ваш секс лінивим - фото 314663
Надмірне споживання вина зробить ваш секс лінивим

Вино

Вважається, що вино – це любовний напій. І це дійсно так, якщо мова йде про один келих. А ось надмірне вживання алкоголю може серйозно нашкодити не тільки сексуальному життю, але і в цілому здоров'ю. Вино послаблює статеві органи, виникають проблеми з координацією рухів, нервовою системою, збудженням. Тому краще взагалі не вживати алкоголь, якщо розраховуєте на сексуальний вечір.

Читайте також: Науковці назвали приємне заняття, яке зміцнює імунітет

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 3550
Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)
  • 12 березня, 19:21
  • 1784
Гороскоп на 15 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 18:00
  • 175
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Секс