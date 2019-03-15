Ці продукти негативно впливають на інтимне життя

Іноді ви надзвичайно сексуально активні, іноді – ні! Фахівці вважають, що на такі "перепади інтимного настрою" може впливати не лише самопочуття, а й раціон. Дізнайтесь, які продукти негативно впливають на інтимне життя.

Фастфуд

Важка їжа негативно впливає на сексуальне життя. Всі продукти, в яких є трансжири, під забороною, якщо ви жадаєте бурхливої ​​ночі. Краще відмовитися в такому випадку від бургерів, нагетсів, чіпсів та інших подібних продуктів. Попри те, що вони відмінно вгамують голод на якийсь час, поліпшити сексуальне життя такі продукти не зможуть.

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Сир

Так, є певні сири, які позитивно позначаються на сексуальному житті. Це сири з пліснявою. Але при занадто великому їх вживанні може серйозно змінитися гормональний фон людини. Зокрема, через ці продукти може бути сповільнений природний процес вироблення статевих гормонів.

Сиром не варто зловживати

Молочний шоколад

Багато молочних продуктів здатні погіршити сексуальне життя. У тому числі і молочний шоколад. Тому краще цей продукт не їсти. А ось гіркий шоколад навпаки зробить сексуальне життя набагато цікавіше.

Соя

Ці продукти теж не повинні бути в раціоні, якщо ви розраховуєте на якісний секс. Швидше за все, його не буде. А причина криється в фітоестрогені, який легко витісняє тестостерон. Відповідно, і сексуальне життя стає не таким яскравим.

Соєві продукти негатив впливають на секс

Бобові продукти

Лібідо буде знижене і від споживання бобових продуктів. Попри те, що в них є клітковина й антиоксиданти, що надає користь для організму в цілому. Але є в поїданні таких продуктів одне "але": вони занадто важкі. До того ж призводять до здуття живота і містять фітоестрогени, які зменшують вироблення тестостерону.

Соління і консервовані продукти

Такі продукти будуть погано впливати на сексуальне життя. Річ у тім, що вони впливають на вироблення тестостерону, який негативно позначаються на роботі серцево-судинної системи. Через високий артеріальний тиск зменшується приплив крові до статевих органів, а це шкодить сексуальному життю.

Надмірне споживання вина зробить ваш секс лінивим

Вино

Вважається, що вино – це любовний напій. І це дійсно так, якщо мова йде про один келих. А ось надмірне вживання алкоголю може серйозно нашкодити не тільки сексуальному життю, але і в цілому здоров'ю. Вино послаблює статеві органи, виникають проблеми з координацією рухів, нервовою системою, збудженням. Тому краще взагалі не вживати алкоголь, якщо розраховуєте на сексуальний вечір.

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