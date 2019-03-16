Названо ідеальний час для сніданку, щоб схуднути

Науковці розповіли, коли найкраще снідати, щоб не завдати шкоди фігурі та позбутись зайвих кілограмів. Важливо не лише звертати увагу на продукти, а й на час.

Експерти з Науково-дослідницького інституту Солта у Сан-Дієго провели дослідження, які допомогли визначити найоптимальніший час для сніданку. Саме правильна ранкова трапеза у період з 7 до 9 ранку допомагає збадьоритись та позбавитись зайвої ваги.

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Це підтвердив експеримент за участю студентів, які не надто переймались здоровим способом життя, адже зловживати алкоголем, нехтували сном та загалом не думати про корисну їжу. Виявилось, що важливо не лише те, чим снідати, а й час для прийому трапези. Найкращим періодом для сніданку стала 7-9 ранку, адже у цей час шлунок найкраще працює.

Коли найкраще снідати

"Ми проаналізували спосіб життя молодих людей, з'ясувавши, що нерегулярний сон порушує зв'язок з гормонами голоду. Бажання більше поспати у вихідні дні погіршує метаболізм, що призводить і до зрушення часу сніданку. Якщо ж індивід потрапляє в зазначені рамки ранкової трапези, вага не тільки не зберігається, а й знижується", – пояснили науковці.

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