На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названо ідеальний час для сніданку, щоб схуднути
-
- 20
Науковці розповіли, коли найкраще снідати, щоб не завдати шкоди фігурі та позбутись зайвих кілограмів. Важливо не лише звертати увагу на продукти, а й на час.
Експерти з Науково-дослідницького інституту Солта у Сан-Дієго провели дослідження, які допомогли визначити найоптимальніший час для сніданку. Саме правильна ранкова трапеза у період з 7 до 9 ранку допомагає збадьоритись та позбавитись зайвої ваги.
І ще: Ці продукти негативно впливають на інтимне життя
Це підтвердив експеримент за участю студентів, які не надто переймались здоровим способом життя, адже зловживати алкоголем, нехтували сном та загалом не думати про корисну їжу. Виявилось, що важливо не лише те, чим снідати, а й час для прийому трапези. Найкращим періодом для сніданку стала 7-9 ранку, адже у цей час шлунок найкраще працює.
"Ми проаналізували спосіб життя молодих людей, з'ясувавши, що нерегулярний сон порушує зв'язок з гормонами голоду. Бажання більше поспати у вихідні дні погіршує метаболізм, що призводить і до зрушення часу сніданку. Якщо ж індивід потрапляє в зазначені рамки ранкової трапези, вага не тільки не зберігається, а й знижується", – пояснили науковці.
Читайте також: На якій олії смажити найкраще: не оливкова
-
11:25Є два типи людей: відео з крокодилом підкорило мережу
-
10:50Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото
-
10:27Названо ідеальний час для сніданку, щоб схуднути
-
09:52Емілі Ратажковскі зваблює мережу у крихітній білизні (18+)
-
09:29Дощі і вітер: прогноз погоди на 16 березня в Україні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:55Гра престолів 8: з'явилося відео, як з акторів роблять білих блукачів
-
08:33Як знизити рівень цукру в крові: прості поради
-
08:14Німці прокачали стареньку Волгу до невпізнання
- 15 березня
-
22:54Пильнуйте за язиком: ці слова дратують кожну жінку під час сексу
-
22:22Науковці вразили заявою про тих, хто читає лише заголовки новин
-
21:58Xiaomi випустила павербенк з USB Type-C та швидкою зарядкою
-
21:27Як зробити свій сон здоровим: поради фахівців
-
21:15Ліга сміху 5 сезон 3 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
З днем народження: найкращі привітання українською мовою
-
21:0016 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Новий Ferrari F40 стане частиною "історичної" лінійки Icona
-
20:245 модних трендів з Instagram, які не варто повторювати
-
20:00Холостяк 9 сезон 2 випуск: дивитися онлайн, хто покинув проект
-
19:50Усуваємо цвіль у ванній назавжди: три простих кроки
-
19:41Дивіться кумедний ролик, присвячений конфіденційності в iPhone
-
19:32Форрест Гамп: улюблений фільм отримає ремейк
-
19:20Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: перший переможець отримав 28 тисяч гривень
-
19:13Названо найбезпечніші авіалінії 2019 року
-
18:50Всього три вправи кожен день – і віагра не знадобиться
-
09:29Дощі і вітер: прогноз погоди на 16 березня в Україні
- 15 березня
-
22:54Пильнуйте за язиком: ці слова дратують кожну жінку під час сексу
-
21:15Ліга сміху 5 сезон 3 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
19:20Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: перший переможець отримав 28 тисяч гривень
-
17:2110 дурних запитань бармену: все, що тебе цікавило
-
15:00Дружина Зеленського: цікаві факти і фото потенційної першої леді
-
13:14Ліга Чемпіонів: жеребкування визначило пари в 1/4 та 1/2 фіналу
-
12:05ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?
-
09:13Не бійтеся повертати: як захистити свої права під час покупок
-
07:15В Україні збільшать один зі штрафів для водіїв
- 14 березня
-
22:53Як її розкусити: 5 ознак, що у неї силіконові груди
-
20:10Динамо – Челсі: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 2019
-
18:435 продуктів, які зникнуть через глобальне потепління
-
16:00Як змінилися актори серіалу Швидка допомога: фото тоді і зараз
-
14:33Динамо – Челсі: коли і де дивитися матч Ліги Європи
-
12:21Якби князі Київської Русі балотувалися на вибори 2019: кумедні меми
-
10:42Ліга чемпіонів: які команди пробилися в 1/4 фіналу турніру
-
09:21Як не захворіти весною: лайфхаки
-
07:13Яку погоду очікувати в Україні 14 березня
- 13 березня
-
22:51З'явився рейтинг найкомфортніших міст світу
-
21:43Масштабний збій у Facebook та Instagram: що сталось
-
18:00Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
-
15:27Гра престолів 8 сезон: оголошена дата виходу і тривалість усіх серій
-
12:58Привіт із 90-х: що таке пейджер і чому він був таким популярним
-
10:15Прикольний тест: Який ти березневий кіт?