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Чому обов'язково їсти буряк

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Чим корисний буряк - фото 1
Чим корисний буряк

Учені розповіли, чому не варто нехтувати буряком у раціоні.

Буряк доволі популярний овоч, який більшість українців вживають тільки у борщі. Однак насправді він повинен періодично бути у щоденному раціоні у різних стравах. Річ у тому, що смаколик має чимало спазмолітичних властивостей та містить вдосталь заліза, що позитивно впливає на здоров'я жінок.

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До того ж, регулярне вживання буряків важливе за хронічного дисбактеріозу кишківника. Сік овочу дозволяє відновити мікрофлору та вивести токсини з організму. Таким чином можна не лише покращити обмін речовин, а й позбутись прищів та недоліків шкіри.

Також не варто забувати про вітаміни С, А та флавонаїди, які зміцнюють капілярні тканини та знижують ризики катаракти.

Чим корисний буряк - фото 302521
Чим корисний буряк

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Джерело: zdorovia
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