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Як підтримувати баланс холестерину: пояснення медиків
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Медики пояснили, як втримати здоровий рівень холестерину, і чому він є таким важливим.
Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу міністр разом з лікарем-неврологом Юрієм Фломіним пояснили, чому важливо стежити за рівнем холестерину і як правильно це робити.
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"Атеросклероз, серцевий напад, ішемічна хвороба серця та інсульт – такі ризики високого рівню холестерину. Водночас, без холестерину ми не можемо існувати. Тому надважливо контролювати його рівень, щоби зберігати баланс та не дати йому стати невидимим ворогом, який поступово забиратиме ваше здоров’я", – розпочала медик.
Обов'язково варто стежити за рівнем холестерину людям з таких груп ризику:
- Ті, у кого діагностували інсульт, ішемічну хворобу серця, міні-інсульт чи захворювання периферичних артерій
- Ті, у кого є сімейна історія серцево-судинних захворювань
- Страждають від надмірної ваги
- Хто має високий тиск або хворіє на діабет
- Ті, хто страждає, від хронічних запальних процесів, приміром, псоріазу, артриту чи ВІЛ
"Більшість авторитетних міжнародних організацій рекомендують тестувати рівень холестерину дорослим кожні 4-6 років. Перевіряти цей показник варто значно частіше, якщо ви в групі ризику", – наголошують екпсерти.
У дітей перше вимірювання холестерину повинно бути у віці 9-11 років, а якщо у родині хтось страждав від високого рівня холестерину, то його починають вимірювати з 2 років.
Як підтримувати здоровий баланс холестерину:
- Не забувайте про фізичну активність. Вона допомагає збільшити рівень "хорошого" холестерину, а також втримати здорову вагу та нормалізувати тиск.
- Стежте за раціоном. Краще надавати перевагу складним вуглеводам (фрукти, бобові, овочі, цільнозернові продукти) та рибі, а рідше вживайте незначну кількість продуктів з насиченими жирами (незбиране молоко, вершкове масло, м'ясо, тваринні жири, сало).
- Відмовтесь від куріння. Це допомагає збільшити рівень "хорошого" холестерину.
Які показники холестерину нормальні:
- Загального холестерину в крові: 5 ммоль / л або менше для людей, які не у групі ризику; 4 або менше для людей з груп ризику;
- "Поганого" холестерину (ліпопротеїнів низької щільності): 3 ммоль / л або менше для людей не з груп ризику; 1,8 ммоль / л або менше для людей, які є групі ризику;
- "Хорошого" холестерину (ліпопротеїнів високої щільності) – ідеальний рівень – понад 1 ммоль / л.
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