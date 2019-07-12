Чому обов'язково необхідно їсти яблука зі шкіркою

Якщо ви весь час їли яблука без шкірки, то від цієї звички слід відмовитися. Виявилося, що у ній міститься урсолова кислота. Ця речовина стимулює ріст м'язів, про що свідчить дослідження науковців зі США.

Згідно з даними, які були отримані дослідниками з Університету Айови, яблучна шкірка може бути ефективним засобом профілактики ожиріння та передчасного старіння – все завдяки тому, що вона допомагає зміцнити та навіть наростити м'язи.

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Під час свого дослідження вчені займалися пошуком засобу для боротьби з м'язовою атрофією. Вони вивчали гени хворих атрофією людей, відповідальні за м'язову активність. Проводячи випробування з різними субстанціями, фахівці виявили, що урсолова кислота сприяє "перепрограмуванню" генів, які викликають м'язову атрофію та відкладання жиру. Під її впливом замість ослаблення м'язової маси гени, навпаки, починають сприяти її розвитку. Водночас, на тлі зміцнення та росту м'язів, організм отримує ще й покращення чутливості до інсуліну, а також скорочення жирової маси тіла.

Яблучна шкірка впливає на ріст м'язової маси

Урсолова кислота прискорює ріст м'язів до 15%, більш ніж наполовину зменшує жирові відкладення та знижує рівень цукру і холестерину в крові, – констатували автори праці.

Учені відзначають, що високу концентрацію цієї речовини можна знайти у шкірці яблук, тому не слід їх чистити перед вживанням. Будьте здоровими та бережіть себе!

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