5 ознак того, що у вашому раціоні бракує білка

Добова норма білка становить 1 грам на 1 кілограм ваги. Для тих, хто посилено тренується, ця цифра буде вдвічі вищою. Ми ж розповімо вам про ознаки, які можуть свідчити про дефіцит протеїну в організмі.

Білки виконують чимало функцій у нашому організмі. Вони беруть участь у будівництві клітин і тканин, допомагають стабілізувати рівень глюкози в крові, стимулюють ріст волосся і нігтів тощо. Тому в результаті дефіциту білка страждати будуть відразу кілька систем організму. Ось основні ознаки дефіциту протеїну.

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Вам весь час хочеться солодкого або жирного. Якщо у вашому прийомі їжі було мало білка, є ризик, що незабаром ви відчуєте незадоволення, голод і захочете "перехопити" чогось солодкого або жирного. Це пов'язано з тим, що протеїни дозволяють нам довше залишатися ситими. А під час їхньої відсутності нас інтуїтивно тягне до калорійніших продуктів. Тому обов'язково включайте у кожний прийом їжі білок – нежирну рибу, стейк, індичку, курячу грудку, сир або бобові.

Ваша шкіра стала сухою. Якщо раніше на сухість шкіри ви не скаржилися, а тепер вона стала трохи шорсткою, це може бути ознакою дефіциту білка. Про те ж говорить і погіршення стану волосся і нігтів. Чому? Тому що білок – будівельний матеріал для волосся, нігтів і шкірних покривів. Перегляньте своє меню, щоб виправити ситуацію.

Вас весь час хилить на сон. Цей симптом може бути показником багатьох порушень здоров'я, наприклад, – збоїв у роботі щитоподібної залози. Вона в нормі? Уважно погляньте на своє меню – якщо в ньому мало білка, але багато вуглеводів від цього може виникати сонливість.

Дефіцит білка викликає сонливість

Ви часто сумуєте. Протеїн "поставляє" амінокислоти, необхідні для створення нейротрансмітерів серотоніну і дофаміну, які покращують настрій. Без належного вироблення цих гормонів головним мозком ми можемо відчувати себе сумними, тривожними й апатичними. Тому наступного разу, коли зафіксуєте у себе різкі стрибки настрою, перекусіть чимось білковим.

Ви часто хворієте. Білок покращує вироблення антитіл в організмі людини, тому при його дефіциті наш імунітет погіршується. Це пов'язано ще і з тим, що більшість високобілкових продуктів також містять цинк, який допомагає боротися з інфекцією.

Також ви можете частіше хворіти

Якщо ви виявили якийсь із цих симптомів – перегляньте свій раціон. Не допомогло – зверніться до сімейного лікаря, адже є ймовірність, що проблеми пов'язані не з дефіцитом білка в організмі.

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