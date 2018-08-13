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Чому необхідно регулярно їсти свіжі помідори

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Помідори сприяють зниженню рівня поганого холестерину - фото 1
Помідори сприяють зниженню рівня поганого холестерину / delfi

Стиглі томати – це не тільки джерело вітамінів і мікроелементів, а й потужна зброя проти серцево-судинних проблем і ламкості кісток.

Томати багаті вітамінами і антиоксидантами, це справжній антивіковий продукт, який уповільнює старіння клітин організму, а ще помідори багаті речовинами, які протидіють утворенню ракових клітин.

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"Томати надають могутню антиоксидантну та протизапальну дії, завдяки чому вони показані при хворобах м'язів, а при регулярному вживанні здатні запобігати розвитку ракових пухлин. Зрозуміло, одних помідорів для протидії одному з найпоширеніших недугів і справжнього прокляття сучасного людства, недостатньо. Але вчені давно помітили, що, наприклад, при частому вживанні томатів ризик раку передміхурової залози істотно знижується", – каже лікар.

Помідори сприяють зниженню рівня поганого холестерину. До того ж, це незамінні ліки для кісток, які попереджають їх ламкість і ряд серйозних захворювань. Завдяки високому вмісту антиоксидантів і концентрації лікопіну, томати запобігають небажаним змінам у кістковій тканині, в тому числі через вікові причини.

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Джерело: delfi
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