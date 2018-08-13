Ця популярна помилка заважає мати розкішне волосся

Поширена жіноча звичка негативно впливає на красу волосся. А ви так робите?

Навіть найякісніші, найдорожчі та найкращі засоби догляду за волоссям і періодичні походи до перукаря не допоможуть отримати розкішну шевелюру, якщо ви досі маєте цю звичку. Навіть професійні стилісти пояснюють, що жодні маски не зроблять волосся блискучим та здоровим, якщо після миття голови закутувати голову у рушник.

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Більшість дівчат вважає нормальною практикою після душу загорнутись у рушник і волосся також тримати у рушничку необмежену кількість часу. Однак навіть найм'якший рушник не лише допомагає швидше підсушитись, а призводить до сухості, ламкості та відчутності блиску.

Тому краще не тримати на голові конструкцію з рушника довше, аніж кілька хвилин. Ц порада допоможе зберети волосся здоровим та красивим.

Ця звичка псує волосся

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