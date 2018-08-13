Дивна реклама бургерів спантеличила мережу

Користувачі не можуть втримати сміх та здивування через дивакувату рекламу бургерів. Видовище не для слабкодухих!

На платформі Reddit користувач з ніком FragrantParrot поділився епічною рекламою Burger King. За короткий час допис опинився у топах мережі, адже за 15 годин його побачили більш як 31 тис. осіб, а ще понад 800 залишили коментарі. Річ у тому, що на відео двоє чоловіків у закладі Burger King. Один з ним має величезний бургер і відходить до стійки, а тим часом інший, наче змія, підповзає до столу та просто ковтає їжу. Видовище не для людей зі слабкими нервами, але користувачів розсмішило. Зацініть!

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