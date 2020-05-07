Чому необхідно регулярно пити молоко

Вчені довели ще одну неоціненну користь молока. Дізнайтеся, чому слід пити молоко.

Вчені, що працюють при Університеті Макмастера, довели користь молока.

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Виявилося, якщо пити напій на сніданок, обід і вечерю, можна продовжити життя і скоротити ризик передчасної смерті. Вчені проаналізували дані 137 000 громадян, які мешкають в різних країнах світу. Після цього для добровольців склали план харчування і стежили за змінами в організмі наступні дев'ять років. Найкращі результати показали люди, що регулярно п'ють молоко.

Експерти рекомендують також додавати до раціону вершкове масло, сир, натуральні йогурти. Доповнивши раціон молочними продуктами, як показало дослідження, можна знизити ризик розвитку захворювань судин і серця.

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