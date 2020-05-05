Ці продукти погіршують розумову діяльність

Всі знають про смаколики, які шкодять фігурі, але мало то замислюється над тим, як деяка їжа впливає на роботу мозку. Учені розповіли, від яких продуктів варто відмовитись задля ефективної розумової діяльності.

Американські науковці з Університету Південного Іллінойсу заявили, що раціон з великою кількістю жирів здатен погіршувати когнітивні здібності та призводити до розумової втоми.

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До шкідливої їжі потрапили бургери, чіпси, піца, картопля фрі, канапки, шашлики зі свинини, смажена картопля, салати з майонезом, солодощі та інші подібні продукти.

Яка їжа "заторможує" мозок

Чому ж вони так позначаються на розумовій діяльності? Річ у тому, що насичена жирами дієта не дозволяє головному мозку сповна отримувати глюкозу. Тож він переходить на кетонові тіла з жирів та починає "зависати", адже це далеко не найкраще джерело енергії.

Учені наголошують, що вплив такої їжі може бути короткочасним і постійним, у залежності від того, як часто людина вживає надто жирні продукти.

Яка їжа "заторможує" мозок

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