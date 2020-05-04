Найбанальніші продукти, які зміцнюють імунітет

Нутриціологи порадили, що б таке з'їсти, щоб зміцнити імунітет і не захворіти.

За їх словами, вода є незамінним продуктом. Адже будь-який процес детоксикації (виведення шлаків) проходить тільки при наявності достатньої кількості рідини в організмі.

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Однак вживання таких продуктів як цибуля, часник, лавровий лист, журавлина, брусниця, імбир, кокосова олія (нерафінована), хрін, гірчиця, алое, селера ніхто не скасовував. Варто включити в раціон і продукти, багаті цинком: гарбузове насіння, сочевицю, нут, квасолю, кедровий горіх.

Без клітковини також нікуди не дітися. Це овочі, зелень, ягоди, фрукти. Вітаміном С насичувати наш організм будуть шипшина, смородина, обліпиха, цитрусові, петрушка, шпинат, броколі. Імунітет підвищують і ферментовані продукти, лідером серед яких є квашена капуста. У ній не тільки високий вміст вітаміну С, але і корисні бактерії для кишкового мікробіома.

Спеції та трави також встануть на боротьбу з хворобами. Це орегано, чилі, кориця, базилік, аніс, фенхель, чебрець, кора мурашиного дерева, лист чорного горіха, ромашка, звіробій.

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