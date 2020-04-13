Чому не варто їсти поспіхом

Ні для кого не таємниця, що від харчування залежить не лише зовнішній вигляд та фізична форма, а й здоров'я. Тому медики продовжують ділитись важливою інформацію про раціон, однак цього разу учені виявили наслідки трапези поспіхом.

Литовські медики дійшли до висновку, що шанувальники перекусити на ходу опинились у зоні ризику. Люди, які надто швидко їдять, у 2,5 раза частіше страждають від ожиріння та діабету.

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Це підтвердило і дослідження, в рамках якого стежили за стилем харчування 702 піддослідних. Саме люди, які швидко їли, відкушуючи великі шматки їжі та погано її пережовуючи, мали вищі шанси отримати серйозні проблеми зі здоров'ям. А от ті, хто їсть повільно та повністю зосереджується на стравах, значно рідше страждали від проблем зі шлунком.

Тому не варто ігнорувати не лише вміст тарілки, а й те, наскільки швидко ви його з'їсте.

Чому потрібно їсти повільно

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