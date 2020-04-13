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Цей популярний фастфуд можна їсти на дієті

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Що можна їсти на дієті - фото 1
Що можна їсти на дієті

Весняний сезон підготовки до літа офіційно оголошено відкритим, тож чимало людей сідають на суворі та не дуже дієти у гонитві за стрункою фігурою. Але багато хто й не здогадується, що навіть на правильному харчуванні можна дозволити собі цей фастфуд.

Карантин змусив багатьох людей зачинитись у домівках та виходити лише у разі потреби. Однак відсутність фізичних навантажень, а також дуже коротка відстань до холодильника частенько призводять до появи зайвих кілограмів. Тому, якщо ви вирішили взятись за фігуру чи дотримуватись дієти, кількість смаколиків рекордно зменшується.

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Але цей популярний фастфуд стає чудовим варіантом для трапези навіть тоді, коли всі "погані" страви давно під забороною. Можна видихнути спокійно, адже дієтологи дозволили смакувати шаурмою, яка далеко не така шкідлива, як бургер з картопелькою фрі та Coca-cola. Річ у тому, що шаурма складається з м'яса, овочів та лаваша. Тому її легко зробити вдома, а найкраще доповнювати соусом з грецького йогурту, щоб точно не перевищити кількість спожитих калорій.

Що можна їсти на дієті - фото 397769
Що можна їсти на дієті

Але не лише єдиною шаурмою можна потішити себе на правильному харчуванні, адже навіть азійська кухня підходить для смачних обідів. Ключовою умовою є уважне ставлення до інгредієнтів, кількості порцій, а також відсутність у страві смажених продуктів та надмірної кількості вуглеводів.

Що можна їсти на дієті - фото 397770
Що можна їсти на дієті

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Джерело: medikforum
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