Чому не варто відмовлятися від фізичних навантажень

Отримано чергове підтвердження того, що фізична активність впливає на психічне здоров'я. З'ясувалося, що відмова від занять спортом може спровокувати розвиток депресії.

Дослідження під керівництвом Джулі Морган з Аделаїдського Університету (Австралія) показало, що при відмові від фізичних тренувань у чоловіків і жінок з'являються ознаки депресії, причому вже за лічені дні.

І ще: Корисні і для чоловіків: чому потрібно виконувати вправи Кегеля?

Зокрема, вченим велося спостереження за 150 дорослими добровольцями. Ці люди протягом трьох місяців займалися спортом з регулярністю три рази на тиждень, а потім перестали тренуватися. Відмова від регулярних занять спровокувала у добровольців негативні зміни в психіці. За словами Морган, "практично всі учасники зіткнулися з симптомами депресії різного ступеня тяжкості".

Перші ознаки депресивних станів у людей проявилися вже через три дні після відмови від регулярних занять спортом. Після двох тижнів такої відмови у всіх учасників експерименту тою чи іншою мірою фіксувалися пригніченість, апатія, тривожність. Особливо сильно негативні симптоми виявлялися у жінок.

Під впливом фізичних навантажень в організмі людини виробляються різні гормони, включаючи так звані гормони гарного настрою. Їх вироблення сприяє зменшенню відчуття тривожності та стресу, підвищує психологічний настрій і запобігає розвитку депресії.

Читайте також: 5 порад лікарів, які допоможуть тримати мозок у тонусі