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Чому не варто відмовлятися від фізичних навантажень
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Отримано чергове підтвердження того, що фізична активність впливає на психічне здоров'я. З'ясувалося, що відмова від занять спортом може спровокувати розвиток депресії.
Дослідження під керівництвом Джулі Морган з Аделаїдського Університету (Австралія) показало, що при відмові від фізичних тренувань у чоловіків і жінок з'являються ознаки депресії, причому вже за лічені дні.
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Зокрема, вченим велося спостереження за 150 дорослими добровольцями. Ці люди протягом трьох місяців займалися спортом з регулярністю три рази на тиждень, а потім перестали тренуватися. Відмова від регулярних занять спровокувала у добровольців негативні зміни в психіці. За словами Морган, "практично всі учасники зіткнулися з симптомами депресії різного ступеня тяжкості".
Перші ознаки депресивних станів у людей проявилися вже через три дні після відмови від регулярних занять спортом. Після двох тижнів такої відмови у всіх учасників експерименту тою чи іншою мірою фіксувалися пригніченість, апатія, тривожність. Особливо сильно негативні симптоми виявлялися у жінок.
Під впливом фізичних навантажень в організмі людини виробляються різні гормони, включаючи так звані гормони гарного настрою. Їх вироблення сприяє зменшенню відчуття тривожності та стресу, підвищує психологічний настрій і запобігає розвитку депресії.
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