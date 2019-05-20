5 порад лікарів, які допоможуть тримати мозок у тонусі

Вікові когнітивні зміни неминучі, але все ж їх можна загальмувати завдяки заходам, що забезпечують здоровий стан мозку, наголошують лікарі. Розповідаємо, що ж потрібно робити, аби тримати свій мозок у тонусі.

Фахівці дали кілька порад про те, як надовго зберегти когнітивне здоров'я. На їхню думку, зробити це дозволяють певні корективи в способі життя.

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Порада 1: фізична активність. Наукові дослідження показують, що фізичні навантаження, які прискорюють серцебиття, сприяють формуванню нових нейронів у мозку. Чим активніше мозок виробляє нейрони, тим вищими є розумові здібності. Найкраще виробництву нейронів у мозку сприяють навантаження на витривалість, але у принципі для здоров'я ЦНС корисна практично будь-яка фізична активність.

Порада 2: їсти овочі та фрукти з яскравою шкіркою. Плоди червоного та фіолетового забарвлення (баклажани, буряк, виноград) відрізняються підвищеним вмістом речовин-антоціанів, завдяки яким активізується кровообіг і насичуваність мозку киснем.

Порада 3: менше цукру! Пристрасть до цукру здатна знижувати якість розумової діяльності. Згідно з даними дослідження співробітників американської клініки Майо, любов до солодкого особливо шкідлива для інтелекту в літньому віці: у літніх любителів солодощів у 4 рази інтенсивніше відбуваються процеси погіршення пам'яті, зниження загального інтелекту та здатності орієнтуватися на місцевості.

Порада 4: спіть у тиші та в темряві. Брак сну негативно впливає на стан пам'яті. Дослідники відзначають, що одна безсонна ніч "забирає" у людини кілька балів IQ. Спати вночі необхідно щонайменше 7 годин. Фахівці радять звільняти спальню від подразників - джерел звуків і світла. Якщо людина спить в обстановці, в якій немає можливості зануритися в повну темряву, це підвищує ризик запалень та загибелі клітин мозку.

Порада 5: пізнавайте нове. Фахівці стверджують, що надовго зберегти ясний розум можливо, якщо постійно вчитися чомусь новому. Наприклад, у США навіть пацієнтів з Альцгеймером змушують вчити вірші, читати вголос, спілкуватися - це не виліковує, але допомагає істотно загальмувати хворобу.

Одним з найбільш доступних і ефективних способів тренування мозку є розгадування кросвордів і інших головоломок. Воно не підвищує рівень інтелекту, однак змушує мозок активно працювати - наука володіє даними про те, що мозок літніх пенсіонерів, які люблять розгадувати кросворди, такий же активний як мозок людей, які молодші за на десять років.

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