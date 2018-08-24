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Чому не варто відмовлятись від томатного соусу

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Чим корисна томатна паста - фото 1
Чим корисна томатна паста

Іспанські вчені розповіли, чим корисний томатний соус.

Науковці з Політехнічного університету Валенсії виявили, що оброблені томати здатні захистити кишківник та шлунок від ризиків розвитку ракових клітин.

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За словами експертів, свіжі томати стали менш корисні, аніж томатний соус, який краще втримує речовину лікопін. Саме вона має пробіотичний ефект, а також урівноважує кількість корисних бактерій у кишківнику.

Дослідження виявили, що томатний соус здатен зупинити ризики появи раку. Під час експерименту за участю двох груп, одна з яких вживала томати, а інша - мала свій звичайний раціон. Виявилось, що у представників першої групи значно покращився обмін речовин. А все тому, що речовини у томатах здатні захищати клітини від пошкоджень, тому варто їсти продукти з помідорів хоча б раз у тиждень.

Чим корисна томатна паста - фото 271891
Чим корисна томатна паста

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Джерело: newsyou.info
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