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Чому не варто гуглити симптоми в інтернеті: відповідь учених

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Чому не варто гуглити свої симптоми - фото 1
Чому не варто гуглити свої симптоми

Кожен хоч раз у житті заходив в інтернет у пошуках інформації про те, чому щось болить і що з цим робити. Але надмірне захоплення пошуками діагнозу насправді шкодить здоров'ю.

Німецькі науковці заявили, що любов гуглити собі діагноз, коли самопочуття не надто хороше, може призвести до іпохондрії. Люди піддаються страху, шоку та паніці, коли вичитують симптоми моторошних захворювань, які самі собі приписали.

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"46% німців роблять це і, можливо, ви робили це: досліджували в мережі проблеми зі здоров'ям. Наприклад, у вас часто смикаються повіки, і ви починаєте хвилюватись. Тоді шок: за інформацією в Google, це може бути інсульт. Виникає паніка. Це справді так? Це перший крок до іпохондрії", – відзначають дослідники з Університету Кельна.

Ніколи не гугліть симптоми хвороби - фото 388581
Ніколи не гугліть симптоми хвороби

Виявилось, що навіть 5 хвилин пошуків симптомів у Google негативно впливають на психіку. Це підтвердив експеримент за участю 80 добровольців віком від 23 років, які гуглили ознаки захворювань кілька хвилин. Хоч у молоді були нижчі ризики розвитку тривожного розладу, але після пошуків вони виросли.

Тому краще не надто довіряти мережі, адже точний діагноз може поставити тільки лікар. У будь-якому випадку потрібно відмовитись від сумнівних пошукових запитів щодо власного фізичного здоров'я, аби не зашкодити психічному.

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Джерело: medikforum
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