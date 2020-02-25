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Як перестати себе накручувати: проста техніка

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Психологія - фото 1
Психологія / trening

"Перестань себе накручувати" входить до ТОП-порад від близьких та друзів. Звучить доволі просто, а як же це зробити?

Хоча ця порада не допомагає людині у важкій ситуації, сама по собі вона вірна. Під "накручуванням" і схильністю до смутку може ховатися звичка думати таким чином, що заподіює людині занепокоєння або навіть страждання.

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Щоб перестати себе "накручувати", треба навчитися застосовувати замість звички "накручувати" щось більш ефективне. Людина звикла передбачати тільки погане, при цьому, з її поля зору випадають всі нейтральні або позитивні варіанти.

Такі негативні прогнози, як правило, роздуваються з дрібниці: людина вчасно не здала роботу, не встигає на зустріч, не вчасно оплачує рахунки. У будь-яких ситуаціях вона звично пророкує катастрофу. Така помилка мислення так і називається, "катастрофізація".

Щоб змінити цю звичку, слід навчитися робити дві речі: помічати, коли з мухи роздувається слон; а також придумати інші варіанти розвитку подій, крім негативних. Коли починається звичне "накручування" і слон от-от буде роздутий, слід придумати три варіанти розвитку подій, замість одного звично-негативного. Цими варіантами будуть: найгірший, найкращий і найбільш вірогідний.

Як перестати себе накручувати: проста техніка - фото 388409

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Джерело: trening
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