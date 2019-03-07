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Чому не можна спати на правому боці
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Сон впливає на наш настрій, самопочуття, працездатність, красу і здоров'я організму. Як спати правильно і з користю для організму – розповідає Радіо МАКСИМУМ.
Вагомі причини спати на лівому боці:
зменшення кислотності, печії – через анатомічні особливості людини, лежачи на правому боці шлунковий сік може стікати у стравохід, у результаті вранці ми страждаємо від печії або у роті маємо дуже неприємні відчуття;
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поліпшення роботи підшлункової – якщо ви спите на правому боці, то ваш шлунок тисне на підшлункову тому вона працює значно гірше, але якщо лягти на лівий бік, то проблема зникне;
полегшення роботи серця – близько 80% серцевого м'яза знаходиться зліва, до того ж аорта (головна артерія) також згинається вліво, тому коли ви спите на лівому боці, то вашому серцю набагато легше качати кров;
полегшення дихання – насправді цей пункт не стосується тільки лівого боку. Але, якщо вам важко дихати під час сну або ви хропете, то не потрібно спати на спині або животі, краще повернутися на бік.
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