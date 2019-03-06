Перевір себе: 8 показників, які свідчать про здоров'я

Кожна людина хоче бути активною, щасливою та у хорошій фізичній формі. Виявляється, це залежить від процесів, які відбуваються в організмі. Дізнайтеся, які показники свідчать про ваш стан здоров'я.

Лікарі закликають контролювати медичні показники організму, щоб вчасно дізнатися про зміни обмінних процесів. Якщо ви маєте повну картину стану вашого здоров'я, то можете не хвилюватися, адже вам відомі усі зміни й ви зможете швидко зреагувати у разі хвороби.

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Щоб підтримувати хороший фізичний і психічний стан здоров'я, ви повинні враховувати кілька показників:

Білірубін

Цей показник вказує на роботу печінки. За своєю природою це продукт розпаду гемоглобіну, оранжево-коричневий пігмент жовчі. Кількість білірубіну в крові та сечі є важливим показником при хворобах шлунково-кишкового тракту. Нормальна кількість пігменту – 20.3 пунктів.

Нирки та шкіра

Людина повинна часто ходити в туалет і тим самим виводити з організму багато продуктів розпаду. Якщо ви недостатньо часто ходите в туалет, то це свідчить про те, що ви п'єте замало рідини. Це може стати серйозною проблемою: організм швидко старіє, страждає підшлункова залоза, печінка, нирки. Також це впливає на стан вашої шкіри. яка теж є органом виділення.

Вага

Є формула, яка вираховує межі вашої здорової ваги:

(Зріст у см -100) + - 10 = вага у кг

Контролюйте свою вагу, стежте за харчуванням та займайтеся спортом хоча б три-чотири рази на тиждень, щоб вага не набирати зайві кілограми. Якщо у вас немає часу на спорт, то приділяйте фізичним активностям по 30 хвилин на день.

Визначте свою ідеальну вагу

Цукор

Норма цукру в крові – 5,5. Такого запасу енергії повинно вистачити людині на добу. Якщо вживати забагато солодкої та переробленої їжі, то цей показник може сильно коливається.

рН

У нормі рН крові повинен бути 7,43. На цей показник можна вплинути за допомогою їжі.

Лейкоцити

Організм здорової людини має 4000 лейкоцитів. Якщо їх більше, то це свідчить про запальний процес.

Температура

Нормальна температура тіла людини – 36,6. Якщо температура підвищена, тіло бореться з інфекцією. До 35 – нестача енергії, необхідно клітинне харчування і велика кількість рідини.

Холестерин

Він виробляється організмом людини. Холестерин – жир, з якого складається нервове волокно. Він буває двох типів: хорошим і поганим.

Поганий холестерин з'єднується з білками та утворює жиро-білкові комплекси, які є основною причиною виникнення атеросклеротичної бляшки й головні винуватці розвитку атеросклерозу.

Хороший холестерин не міститься в їжі, а виробляється самим організмом.

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