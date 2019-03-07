Науковці з'ясували, чому людям необхідний сон

Сон життєво необхідний практично всім істотам з центральною нервовою системою, однак для чого саме – достеменно досі невідомо. Дефіцит сну загрожує проблемами не тільки з психікою і "засміченням" мозку токсинами, але також порушеннями в роботі серцево-судинної системи, розвитком діабету й ожиріння.

Учені з команди професора ізраїльського Університету імені Бар-Ілана (Ізраїль) Ліора Аппельбаум припускають, що сон дозволяє нейронам провести репарацію (своєрідний "ремонт") ДНК, пошкодження яких неминуче накопичуються під час роботи й просто життя.

І ще: Що відбувається з тілом після розриву стосунків

"Це, як ями на дорозі, – пояснює Аппельбаум. – Вони збільшуються особливо швидко в час активного денного руху, а ремонтувати їх зручніше вночі, коли трафік не такий щільний".

Для перевірки своєї гіпотези біологи поставили експерименти з акваріумними рибками даніо-реріо. Це звичайний модельний організм для досліджень нервової системи, поведінки та сну. В основі своїй вони схожі на людські, проте влаштовані рибки куди простіше людей і майже прозорі, що сильно полегшує дослідження. Так, за допомогою флуоресцентних білків і мікроскопа команді з Бар-Ілана вдалося спостерігати репарацію ДНК в нейронах даніо протягом неспання й уві сні.

Виявилося, під час сну хромосоми активно розплітаються, розкриваючи нитки ДНК, які проходять масовану репарацію.

"Попри ризик майже повної відсутності уваги до навколишнього світу, тваринам – починаючи від медуз і риб та закінчуючи людьми – доводиться спати, щоб їх нейрони провели "технічне обслуговування" ДНК, – резюмує Ліор Аппельбаум. – Це може пояснювати появу та збереження сну у всьому царстві тварин".

Читайте також: Науковці розповіли, як соцмережі впливають на раціон дітей