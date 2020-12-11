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Як труднощі на роботі насправді впливають на секс

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Як через роботу виникають труднощі в ліжку - фото 1
Як через роботу виникають труднощі в ліжку

Науковці дослідили, як насправді пов'язане емоційне вигорання та труднощі на роботі з сексуальним життям людей. І це змушує замислитись.

Команда міжнародних учених віднайшла зв'язок між сексуальним задоволенням і умінням боротись з негативом у житті. Виявилось, що емоційне вигорання та труднощі на роботі не допомагають розважатись у спальні.

І ще: Як запобігти емоційному вигоранню на роботі

Це підтвердив аналіз сексуального життя 251 грецького медика, серед яких були і чоловіки і жінки віком близько 30 років. Упродовж 6 місяців за їхнім самопочуттям та задоволенням особистим життям стежили дослідники. Зважаючи на особливості роботи, всі учасники відчували стрес, а в багатьох було емоційне вигорання різної важкості.

Як стрес впливає на секс - фото 438677
Як стрес впливає на секс

У чоловіків погіршувалось сексуальне життя через вигорання та внутрішнє спустошення, а в жінок причиною ставав стрес через зовнішні чинники, дедлайни та конфлікти з керівництвом. Тобто, чим важчою була ситуація на роботі, тим менше задоволення від інтиму отримувати піддослідні.

"Геніталії найчесніша частина тіла. Коли вони кажуть "ні", то ваш мозок сигналізує, що щось не так. Секс це те, чим люди хочуть займатись тоді, коли вони щасливі", – пояснив сексопатолог Стівен Снайдер.

Інтимне життя страждає через труднощі на роботі - фото 438678
Інтимне життя страждає через труднощі на роботі

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Джерело: kanobu
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