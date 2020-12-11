Як труднощі на роботі насправді впливають на секс

Як через роботу виникають труднощі в ліжку

Науковці дослідили, як насправді пов'язане емоційне вигорання та труднощі на роботі з сексуальним життям людей. І це змушує замислитись.

Команда міжнародних учених віднайшла зв'язок між сексуальним задоволенням і умінням боротись з негативом у житті. Виявилось, що емоційне вигорання та труднощі на роботі не допомагають розважатись у спальні.

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Це підтвердив аналіз сексуального життя 251 грецького медика, серед яких були і чоловіки і жінки віком близько 30 років. Упродовж 6 місяців за їхнім самопочуттям та задоволенням особистим життям стежили дослідники. Зважаючи на особливості роботи, всі учасники відчували стрес, а в багатьох було емоційне вигорання різної важкості.

Як стрес впливає на секс

У чоловіків погіршувалось сексуальне життя через вигорання та внутрішнє спустошення, а в жінок причиною ставав стрес через зовнішні чинники, дедлайни та конфлікти з керівництвом. Тобто, чим важчою була ситуація на роботі, тим менше задоволення від інтиму отримувати піддослідні.

"Геніталії – найчесніша частина тіла. Коли вони кажуть "ні", то ваш мозок сигналізує, що щось не так. Секс – це те, чим люди хочуть займатись тоді, коли вони щасливі", – пояснив сексопатолог Стівен Снайдер.

Інтимне життя страждає через труднощі на роботі

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