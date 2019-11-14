Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
СидорЕнки-СидОренки Повернення День студента

Чому не можна казати "так", коли дзвонять з незнайомого номера

  • 30
Незнайомі номери - фото 1
Незнайомі номери / gubdaily

Останнім часом в соцмережах люди все частіше скаржаться на дивні дзвінки з незнайомих номерів. Як правильно відповідати на такі дзвінки?

Фахівці запевняють, що відповідати словом "так" на пряме запитання незнайомця – небезпечно, бо цілком можливо, що ви розмовляєте зі зловмисниками, які збирають цифрові відбитки голосу: біометрії.

І ще: Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені

"Якщо у зловмисників буде зліпок голосу жертви, що складається з декількох ключових фраз: "так", "я підтверджую" та інше, це може дати йому додаткові можливості домогтися свого. Оформити кредит в банку вони навряд чи зможуть, а от підтвердити переказ грошових коштів у них може вийти", – зазначають фахівці.

У цьому випадку фахівці порадили привчити себе використовувати хрестоматійне "алло".

Чому не можна казати 'так', коли дзвонять з незнайомого номера - фото 368153

Читайте також: З якої літери починається найбільше слів в українській мові: цікаві дані

Джерело: gubdaily
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
100 синонімів до слова "говорити", які показують багатство української мови
  • 08 листопада, 19:00
  • 7520
Моделі 90-х: як змінилася ідеальна Карлі Клосс (18+)
  • 12 листопада, 16:21
  • 1562
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 13:09
  • 1881995
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Суспільство