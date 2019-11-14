Чому не можна казати "так", коли дзвонять з незнайомого номера

Останнім часом в соцмережах люди все частіше скаржаться на дивні дзвінки з незнайомих номерів. Як правильно відповідати на такі дзвінки?

Фахівці запевняють, що відповідати словом "так" на пряме запитання незнайомця – небезпечно, бо цілком можливо, що ви розмовляєте зі зловмисниками, які збирають цифрові відбитки голосу: біометрії.

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"Якщо у зловмисників буде зліпок голосу жертви, що складається з декількох ключових фраз: "так", "я підтверджую" та інше, це може дати йому додаткові можливості домогтися свого. Оформити кредит в банку вони навряд чи зможуть, а от підтвердити переказ грошових коштів у них може вийти", – зазначають фахівці.

У цьому випадку фахівці порадили привчити себе використовувати хрестоматійне "алло".

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