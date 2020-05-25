Чому не можна цілком і повністю відмовлятися від солі

Останнім часом набула популярності дієта для схуднення, яка має на увазі повну відмову від солі. Перестати їсти цей продукт можна, але далеко не всім. У цьому переконані лікарі.

Експерти наголосили на тому, що сіль – найважливіший елемент, який необхідний організму для повсякденної життєдіяльності. Відтак, повністю відмовлятися від неї – не лише шкідливо, а й небезпечно.

Це цікаво: Названі місця з найбільшим ризиком зараження коронавірусом

"Більше солі потрібно людям, які багато її втрачають: перебувають у спекотній кліматичній зоні, багато займаються спортом. Буває, що хочеться досолити їжу, коли ми відчуваємо зневоднення, стан втоми, занепад сил, при низькому тиску. Сіль затримує воду, відповідно підвищує тиск, і для багатьох це є рятівним варіантом. Хтось підіймає тиск за допомогою кофеїну, а хтось – з'ївши шматочок солоної риби або солоний огірок", – пояснила дієтолог.

Сіль необхідна для організму

Також вона наголосила на тому, що смакові рецептори звикають до певного смаку. Відтак, якщо постійно збільшувати кількість солі, то з часом нам геть усе здаватиметься недосоленим. Якщо ж їсти меншу кількість солі, то ми зможемо відчувати справжній смак продуктів. Головне – знати міру і прислухатися до внутрішнього голосу.

Читайте також: Кілька хитрощів, які допоможуть побороти тягу до солодкого