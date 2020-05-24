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Кілька хитрощів, які допоможуть побороти тягу до солодкого
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Багато людей і самі розуміють, що їдять занадто вже багато солодкого, проте не можуть зупинитися. Звичайно, немає такого ритуалу, який можна застосувати один раз і ви назавжди позбавитеся від тяги до смаколиків. Але є круті поради, які допоможуть скоротити їхнє вживання до мінімуму.
Дієтолог Тетяна Дік розповіла, як побороти тягу до солодощів без зайвих страждань. Спойлер: солодко не буде!
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1. Не купуйте солодощі. Так, ви не повірите, але це правило дуже і дуже корисне. Просто спробуйте у крамниці оминати відділи з печивом і шоколадками. Натомість купіть сухофрукти та фрукти.
2. Готуйте самостійно. Зараз у мережі можна знайти безліч рецептів випічки без цукру, корисних цукерочок і т.д. Головне – не боятися експериментувати та знаходити час для приготування. До слова, самостійне приготування змусить вас з розумом підходити до споживання солодощів, з'їдаючи менший шматок, щоб розтягнути задоволення.
3. Строгим заборонам – ні! Якщо ви хочете цілком і повністю відмовитися від солодощів, то це потрібно робити плавно. Просто спробуйте скорочувати звичну для вас кількість смаколиків. Замість цілої плитки шоколаду з'їдайте кілька шматочків. Замість печива з кремом віддавайте перевагу вівсяному. Це дозволить вам не зриватися, накидаючись на солодощі при першій ліпшій нагоді.
4. Читайте склад. Часто продукти, які "не містять цукру" містять його у значно більшій кількості, ніж звичні аналоги. Це потрібно розуміти, тому не лінуйтесь читати склад.
Солодощі – не тотальне зло. А от їхнє безвідповідальне поїдання – так. Пам'ятайте про те, що собі можна дозволяти геть усе, якщо ви вмієте дотримуватися міри. Якщо ж ні – спробуйте обмежити себе від можливих спокус. Бережіть себе та будьте здоровими!
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