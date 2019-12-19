Чому на продовження Аватару так довго чекати: відповідь режисера

Відомий кінорежисер Джеймс Кемерон розповів, чому глядачам доводиться так довго чекати на сиквел "Аватара". Нагадаємо, що нова стрічка вийде аж у 2021 році.

18 грудня фільму "Аватар" виповнилось вже 10 років, а на продовження фанати чекають досі. Друга частина вийде у світ лише у грудні 2021 року, і на це є доволі вагома причина. Режисер Джеймс Кемерон пояснив, що це доволі масштабний та складний процес, який більше нагадує створення майже 3 фільмів. Відзначимо, що робота на середню стрічку займає близько 4 років, тож не дивно, що свіжий "Аватар" затримується.

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Щоправда, коментар Кемерона здався користувачам мережі доволі розмитим, адже незрозуміло, чи йдеться лише про одну частину чи одразу кілька. Але на щастя, він все ж пояснив, на що очікувати глядачам.

"З 2013 року і по сьогодення ми працювали над світом у всіх чотирьох фільмах. Ми написали та закінчили сценарії для них. МИ підібрали акторський склад, а також зняли другу, третю та частину четвертої частини. Майже закінчили з лайв-екшеном", – поділився він.

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