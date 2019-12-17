Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Відморожений

Названо найкращу актрису десятиліття: ви будете здивовані

  • 39
Найкращою актрисою критики назвали Крістен Стюарт - фото 1
Найкращою актрисою критики назвали Крістен Стюарт / gettyimages

Асоціація голлівудських критиків назвала Крістен Стюарт найкращою актрисою десятиліття. Нагороду їй вручать 9 січня на офіційній церемонії.

Нагадаємо, за останні десять років Крістен Стюарт знялася у фільмах "Персональний покупець" Олів'є Ассаяса, "Світське життя" Вуді Аллена, екранізації роману Джека Керуака "На дорозі" та інших.

І ще: Названо найкращі серіали 2019 року за версією IMDb

Цьогоріч вона зіграла у римейку "Ангелів Чарлі", а у 2020 році в український прокат вийдуть хорор "Під водою" і драма "Проти всіх ворогів", де Крістен знялася у ролі актриси Джин Сіберг, зірки французької нової хвилі.

Раніше найкращим режисером десятиліття, за версією голлівудських критиків, став Дені Вільнев, який зняв "Той, що біжить по лезу 2049", "Прибуття", "Пожежі", "Полонянки" та інші фільми.

Читайте також: Найкращі українські серіали 2019 року, за які не соромно: рейтинг Радіо МАКСИМУМ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу
  • 10 грудня, 12:00
  • 873
Найкращі українські серіали 2019 року, за які не соромно: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
  • Вчора, 17:30
  • 597
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1954576
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Україна Новини