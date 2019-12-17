Названо найкращу актрису десятиліття: ви будете здивовані

Асоціація голлівудських критиків назвала Крістен Стюарт найкращою актрисою десятиліття. Нагороду їй вручать 9 січня на офіційній церемонії.

Нагадаємо, за останні десять років Крістен Стюарт знялася у фільмах "Персональний покупець" Олів'є Ассаяса, "Світське життя" Вуді Аллена, екранізації роману Джека Керуака "На дорозі" та інших.

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Цьогоріч вона зіграла у римейку "Ангелів Чарлі", а у 2020 році в український прокат вийдуть хорор "Під водою" і драма "Проти всіх ворогів", де Крістен знялася у ролі актриси Джин Сіберг, зірки французької нової хвилі.

We at the HCA are proud to announce that Kristen Stewart will receive the Actress of the Decade Award at our ceremony on January 9, 2020. Stewart's impressive filmography includes Seberg, Personal Shopper, Clouds of Sils Maria, The Runaways, and Charlie's Angels. #KristenStewart pic.twitter.com/OYpjKDQD2d — Hollywood Critics Association (@LAOFCS) December 13, 2019

Раніше найкращим режисером десятиліття, за версією голлівудських критиків, став Дені Вільнев, який зняв "Той, що біжить по лезу 2049", "Прибуття", "Пожежі", "Полонянки" та інші фільми.

We at the HCA are proud to announce that Denis Villeneuve will receive the Filmmaker of the Decade Award at our ceremony on January 9, 2020. Villeneuve's incredible filmography includes Incendies, Prisoners, Arrival, Sicario, and Blade Runner 2049. #DenisVilleneuve pic.twitter.com/BWkOa7oqNb — Hollywood Critics Association (@LAOFCS) December 11, 2019

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