Чому ми можемо вкрай болісно реагувати на фідбеки: зверніть увагу на причини

Отримання зворотного зв’язку, особливо критичного, може викликати у нас неприємні емоції і навіть біль. Ця реакція часто є наслідком "стратегій виживання", які формуються ще в дитинстві.

Вони допомагають нам захистити себе, але можуть також перешкоджати нашому розвитку і здатності адекватно реагувати на критику. Розглянемо три основні режими реакції на критику та що можна зробити, щоб їх подолати. Порадами поділився телеграм-канал "CATBOSS".

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Стратегії виживання при отриманні критики

Режим "гіперкомпенсація"

У цьому режимі внутрішні вимоги до себе стають набагато вищими за зовнішні. Людина прагне до ідеалу, намагається виконати завдання на найвищому рівні, що призводить до розвитку перфекціонізму. Але, на жаль, це також може викликати виснаження і прокрастинацію через страх не відповідати власним високим стандартам.

Режим "здатися"

Цей режим характеризується тим, що людина приймає будь-яку критику беззастережно і згоджується з усім, що їй кажуть. Надалі це може призводити до того, що людина починає поводитися відповідно до критичних зауважень, навіть якщо вони несправедливі або неконструктивні.

Режим "уникання"

Тут людина свідомо уникає ситуацій, де може отримати болісний зворотний зв’язок. Вона намагається не вступати в обговорення, які можуть призвести до критики, аби не відчувати дискомфорту.

Як подолати негативну реакцію на критику?

1. Розвивайте критичне мислення

Завжди важливо зважити всі причини і розібратися, чи справді ви працюєте недостатньо добре, чи можливо є інші чинники, які впливають на ситуацію. Критичне мислення допомагає відокремити об’єктивну критику від суб’єктивних оцінок.

2. Дайте собі час на обдумування

Коли нас критикують, наш мозок автоматично вмикає захисні механізми, такі як реакція "замри, біжи, борись". Щоб уникнути імпульсивної реакції, варто дати собі час заспокоїтись і "переварити" критику перед тим, як реагувати.



Не поспішайте з відповіддю / Фото freepik

3. Вправляйтесь у ненасильницькому спілкуванні

Книжка психолога Маршалла Розенберга "Ненасильницьке спілкування" пропонує вправи, які допоможуть змінити свою поведінку в конфліктних ситуаціях і навчитися адекватно сприймати критику.

4. Шукайте підтримку

Не соромтеся звертатися за допомогою до психотерапевта або приєднуватися до груп підтримки. Обговорення своїх відчуттів і страхів з іншими може значно полегшити процес прийняття зворотного зв’язку.

5. Розвивайте самоспівчуття і самоусвідомлення

Часто ми настільки зосереджені на спробах відповідати чужим очікуванням, що перестаємо чути власні потреби і знецінюємо свої емоції та зусилля. Важливо навчитися бути добрішими до себе і визнавати власні почуття та досягнення.

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Навчитися адекватно сприймати критику – це складний, але необхідний процес для особистісного розвитку. Важливо пам’ятати, що критика може стати цінним інструментом для самовдосконалення, якщо до неї ставитися з відкритим розумом і готовністю змінюватися.