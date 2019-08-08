Чому Mercedes-Benz виплатить власникам старих дизельних машин по 3000 євро

Концерн Daimler пропонує клієнтам Mercedes-Benz субсидію у розмірі 3000 євро для модернізації фільтрів вихлопних газів. Отримати гроші зможуть власники штутгартських дизельних автомобілів, що відповідають стандарту Євро-5, тобто випущених у кінці 2000-х – початку 2010-х років.

Автовиробник був змушений запропонувати грошову компенсацію власникам після того, як німецькі муніципалітети отримали можливість забороняти експлуатацію дизельних транспортних засобів, які не відповідають нормам викиду. Субсидія буде доступна на тих територіях, де власники старих дизелів можуть зіткнутися з законодавчою забороною експлуатації автомобілів.

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Поки програма грошових компенсацій стосується тільки машин з двигунами стандарту Євро-5, оскільки Mercedes-Benz схвалив пакет доопрацювань для цих моторів. Не виключено, що в майбутньому Daimler доведеться заплатити і за комплекти для інших агрегатів на важкому паливі.

Mercedes-Benz компенсує витрати на модернізацію авто

Спочатку Mercedes-Benz відмовлявся обладнувати автомобілі, що потрапили в "групу ризику", новими фільтрами: виробник пропонував усунути проблему за допомогою оновлення програмного забезпечення двигуна та закликав клієнтів купувати екологічніші машини. Однак ініціативній групі власників вдалося домогтися програми модернізації коштом заводу-виготовлювача.

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