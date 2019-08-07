Маск натякнув на ім'я пікапа Tesla за допомогою бджіл

Ілон Маск опублікував кілька досить дивних тизерів, які натякають на ім'я нового електричного пікапа. Судячи з усього, автомобіль отримає ім'я Model B.

Чутки про те, що каліфорнійська компанія розробляє електричний пікап, з'явилися ще три роки тому. На одному зі слайдів стратегії марки на найближчі роки помітили автомобіль, який був схожий на зменшену копію вантажівки Semi, але в кузові пікап. Пізніше Маск підтвердив, що Tesla дійсно працює над моделлю, проте ніяких подробиць розкривати не став.

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Зараз же засновник Tesla опублікував у своєму Twitter кілька досить дивних постів, кожен з яких містить емодзі бджоли (в перекладі на англійську бджола – bee). До прем'єри пікапа залишилося кілька місяців, а оскільки Маск не любить розповідати про новинки компанії безпосередньо, цілком можливо, що це натяк саме на ім'я прийдешньої новинки, Model B.

Крім того, ця назва відмінно вписується в концепцію Ілона Маска – за його задумом, назви перших чотирьох моделей повинні були складатися в слово SEXY: за початковим планом автомобілі повинні були називатися Model S, Model X, Model Y і Model E. Але права на останню назву відвоював Ford, тому Model E перетворилася на Model 3, а абревіатура SEXY – на S3XY. З появою пікапа, якщо він все ж отримає таке ім'я, фраза буде виглядати так: B S3XY (будь сексуальним).

Наприкінці кінці липня Ілон Маск пообіцяв, що пікап покажуть протягом двох-трьох місяців. Зовнішність моделі досі залишається загадкою – засновник Tesla опублікував єдиний тизер, з якого складно зрозуміти що-небудь про новинку. Багато дизайнерів публікували свої варіанти автомобіля, однак зрозуміти, який з них близький до дійсності, неможливо.

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