Автомобілі Lynk & Co з'являться на ринку Європи, але їх не можна буде купити

Керівник Lynk & Co Ален Віссер поділився планами просування китайської марки в Європі. На відміну від конкурентів, у Lynk & Co не буде дилерській мережі: клієнтів привчать до онлайн шоу-румів і передплати на автомобіль, що сподобався.

В інтерв'ю Automotive News Europe генеральний директор Lynk & Co дав зрозуміти, що щомісячна плата за підписку на новий автомобіль складе близько 500 євро. Згодом клієнти зможуть підписатися на машини, що були у користуванні, за нижчими цінами. Припинити оренду можна буде у будь-який момент.

І ще: Маск натякнув на ім'я пікапа Tesla за допомогою бджіл

Першою моделлю стартапу стане гібридний кросовер "01", що базується на архітектурі Volvo XC40 – європейці зможуть взяти його в оренду навесні 2020 року. У майбутньому лінійка компанії розшириться завдяки паркетнику "02".

Ален Віссер підкреслив, що у разі поломки орендованого автомобіля, витрати на ремонт лягають на виробника, тому бізнес-концепція Lynk & Co відрізняється від підходу інших автовиробників.

Чим більше наші автомобілі потребують ремонту, тим менший ми отримуємо прибуток, – заявив Віссер.

Авто Lynk & Co будуть доступні по підписці

Про порядок розвитку мережі Lynk & Co в Європі стало відомо навесні: перший магазин відкриється в Амстердамі, потім майданчики з'являться у Бельгії, Швеції і Франції.

Тиждень тому Lynk & CO оголосила про початок продажів в Піднебесній драйверської версії седана 03+. Під капотом топової модифікації з повним приводом "прописався" дволітровий турбомотор Volvo потужністю у 254 кінські сили.

Читайте також: Tesla приваблює покупців пожиттєвою безкоштовною зарядкою