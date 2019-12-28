Анджей Сапковський прокоментував серіал "Відьмак"

Творець "Відьмака" Анджей Сапковський розповів про свої враження від нового однойменного серіалу, де головну роль виконав Генрі Кавілл. А бонусом став тролінг фанатів ігор.

Польський фантаст Анджей Сапковський не залишився осторонь свіжої екранізації його книжок, тож поділився власними враженнями від серіалу "Відьмак". За його словами, Генрі Кавілл назавжди подарував Геральту власне обличчя.

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"Я більш ніж задоволений Генрі Кавіллом у ролі відьмака. Він справжній профі. Так, як Вігго Мортенсен подарував своє лице Арагорну (у Володарі перснів), так Генрі дав своє обличчя Геральту, – і так буде завжди", – заявив він.

Відьмак, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Додамо, що фантаст ніяк не впливав на знімальний процес серіалу, але мав доволі цікаву вимогу до творців.

"Я щиро надіюсь, що глядачам і читачам стане справді гаряче. Що б це не означало. Не прохолодно, не тепло, а саме гаряче", – відзначав Сапковський.

Такі заяви письменника можна сприймати, як однозначне задоволення серіалів та тролінг фанатів ігор. Нагадаємо, що Анджей Сапковський дуже дешево продав Відьмака творцям ігор, через що після шаленої популярності вирішив з ними судитись.

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