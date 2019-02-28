Чому MARUV не поїхала на Євробачення 2019: уся правда про "кабальний" договір

У Національній суспільній телерадіокомпанії України (НСТУ) нарешті розкрили правду про договір для MARUV, який і став причиною відмови переможниці Нацвідбору їхати на Євробачення 2019. Дізнайтеся, чи справді для співачки готували спеціальні умови!

На прес-конференцї щодо відмови України від участі в Євробаченні 2019 представники Суспільного мовника повідомили деталі перемовин з MARUV, які завершилися скандалом.

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Переможниця Нацвідбору заявила, що їй висунули "кабальні" умови, тому вона й відмовилася їхати в Тель-Авів. Однак в НСТУ запевнили: співачка отримала договір, який був готовий ще до фіналу.

Ми мали готовий контракт о 17:00, а фінал відбору розпочався о 19:00. Його отримав би будь-хто з фіналістів, якщо б здобув перемогу. Спеціальних умов для MARUV не існувало, але була розмова з нею щодо дипломатичної місії представника України на Євробаченні 2019. Ми вперше стикнулися зі світоглядом артиста, який вже є міжнародною зіркою і хоче асоціювати себе з музикою, з миром, зі свободою. Її інтерпретації нам здалися ризикованими для країни, – наголосила представниця Суспільного Олександра Кольцова.

MARUV

Кольцова також додала, що на Євробаченні недостатньо просто заспівати пісню. В обов'язки представника на конкурсі ще й входить спілкування від імені всієї України на міжнародному рівні. За її словами, зараз суспільство розділене і НСТУ не може диктувати артисту, як він має думати.

У Суспільному наголосили, що перемовини з MARUV тривали майже 7 годин, тож НСТУ таки намагалася дійти згоди із переможницею Нацвідбору. Але співачка не погодилася на стандартні умови контракту, нововведеннями якого стали тільки скасування гастролів у РФ на період проведення Євробачення та 3 місяці після конкурсу та штрафні санкції в разі порушення умов договору.

Минулоріч переговори з MELOVIN'ом зайняли 25 хвилин. Цьогорічна ж переможниця ще до кінця не визначилася зі своєю позицією: навіть після скандалу MARUV не збирається скасовувати концерти в Росії і називає себе глобальним артистом.

Якщо у нас було б більше часу і був би консенсус у суспільстві, ми би, можливо, дійшли спільного рішення, поговорили б з артистом, з'їздили б разом на Схід. А ми мали 48 годин на прийняття рішення, – пояснила Кольцова.

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Водночас в НСТУ визнали, що пізно зважили на ризики щодо Нацвідбору на Євробачення 2019 та наголосили на необхідності встановлення прозорих правил для конкурсу. Також представники Суспільного додали, що нарешті потрібно визначити, чи можуть українські артисти їздити на гастролі в Росію і брати участь у відборі на Євробачення.

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