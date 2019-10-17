Чому літнім людям не варто відмовлятись від шоколаду

Американські науковці розповіли, що шоколад можна і треба їсти не лише дітям та молоді, а й літнім людям. Чим корисний улюблений смаколик ласунів – читайте далі.

Дослідники зі США впевнено заявили, що шоколад справді є корисним смаколиком, адже він здатен знизити ризики проблем із серцево-судинною системою у літніх людей. Це підтвердило масштабне дослідження серед 150 тисяч осіб із середнім віком у 64 роки.

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"Нам вдалось виявити, що літні люди, у яких під час дослідження була зайва вага, отримували певний захист від інфарктів, якщо вживали 5 порцій шоколаду у тиждень. Однак у людей нормальною вагою такого не простежувались: вживання шоколаду ніяк не впливало на частоту серцевих приступів", – пояснюють дослідники.

Учені вважають, що незвичайний вплив шоколаду на здоров'я старшого покоління з проблемною вагою пов'язаний з хімічними елементами у смаколику. У будь-якому випадку варто контролювати кількість спожитого шоколаду, а також зважати на вміст какао та цукру.

Кому потрібно їсти шоколад

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