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Як перегляд порно впливає на чоловічий мозок: цікаве дослідження

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Порно таки викликає залежність - фото 1
Порно таки викликає залежність

Дослідження сексуальності, сексу та супутніх тем не дають спокою вченим і тепер вони взялися за порно. Ні, не знімати, а вивчити його вплив на людське життя і мозок зокрема.

Виявляється, що перегляд порно, як і заняття сексом, стимулює вироблення допаміну – гормону задоволення. Однак, часті сплески допаміну безслідно не минають і з часом призводять до того, що мозку для задоволення потрібно все більше і більше допаміну, а реакції на сексуальні стимули притупляються.

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Далі мозок вже вимагає посилення відчуттів і в результаті чоловік змушений дивитися все більш жорсткі відео, з усе більшою кількістю екстриму.

Через зростання потреби втрачається інтерес до реальних стосунків, а також сексуальних контактів, оскільки це вже не збуджує. Крім того, постійний перегляд порнографії призводить до активізації тих же зон мозку, що і при наркотичній та алкогольній залежностях.

Але є і хороша новина: виявляється, чоловіки, котрі дивляться, але не захоплюються порно, поважають жінок значно більше. Учені зі США опитали понад 28 тисяч осіб, щоб дізнатися, чи дивляться вони порно і як ставляться до дівчат.

Перегляд порно робить чоловіків толерантнішими - фото 361990
Перегляд порно робить чоловіків толерантнішими

Понад 23% респондентів, які зізналися, що регулярно дивляться фільми для дорослих, повідомили також, що дуже трепетно ​​ставляться до прав жінок і вважають, що ті заслуговують поважнішого ставлення. Водночас, затяті противники порнофільмів заявили про те, що з правами жінок все в порядку, і місцями є навіть перегини.

Загалом, любителі дорослого кіно виявилися толерантнішими та справедливішими. Навіть попри те, що іноді віддають перевагу жорсткому порно.

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Джерело: Mport
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