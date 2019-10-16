На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Несподіваний зв'язок між довголіттям і перебуванням на холоді
-
- 24
Дослідники з Морської біологічної лабораторії (США) прийшли до висновку про те, що холод сприяє продовженню життя. Вчені встановили, що низькі температури впливають на специфічні гени, які блокують чутливі до морозу білки. При цьому і виникає ефект довголіття.
Авторів дослідження спонукав зайнятися пошуками відомий у біології феномен.
І ще: Медики розповіли, коли слід пити першу чашку кави
Давно відомо, що температура середовища та тіла впливають на тривалість життя. Наприклад, деякі тварини вмирають пізніше побратимів, якщо живуть в холоді. Вчені провели експерименти над 11 видами коловерток, маючи на меті визначити, чи дійсно холод сприяє продовженню життя.
Проведені експерименти підтвердили, що "холодова" теорія довголіття частково має право на існування. Дослідники з'ясували, що під дією холодних температур включалися гени, що кодують в організмі коловерток білок TRPA1, через що вони гинули пізніше родичів, що не піддавалися випробуванню холодом. Але найсуттєвіший ефект збільшення тривалості життя дав комплекс з низьковуглеводної дієти в поєднанні з холодним середовищем проживання.
При низьких температурах уповільнюється метаболізм. Це ж сприяє тому, що клітини організму менше пошкоджуються, – вчені поки не стверджують, але допускають, що ефект продовження життя на холоді пов'язаний саме з цим.
Дослідження в цьому напрямку ще ведуться.
Читайте також: Про що може свідчити швидкість вашої ходьби
-
22:54У Volvo розповіли, як боротимуться зі зміною клімату
-
22:23Як перегляд порно впливає на чоловічий мозок: цікаве дослідження
-
21:52Google позбавила власників нових Pixel ексклюзивних привілеїв
-
21:23Серіал Великі Вуйки 5, 6 серія: дивитись онлайн нову комедію 1+1
-
21:0017 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:44ТОП-100 найвпливовіших жінок світу за версією BBC
-
20:13Водіїв попросили не довіряти Google Maps: ці фото пояснюють, чому
-
19:53Чому чоловіки говорять капості жінкам, яких кохають
-
19:43Несподіваний зв'язок між довголіттям і перебуванням на холоді
-
19:22Alyona Alyona написала новий хіт для Тіни Кароль
-
19:15Як зміцнити імунітет восени: прості та приємні способи
-
18:50Ледачій сніданок з нічого за кілька хвилин
-
18:41Графік виходу стабільної версії MIUI 11: які смартфони і коли отримають оновлення
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:23Меган Маркл сконфузилася зі старою сукнею
-
18:14Кейт Міддлтон повторила образ принцеси Діани у Пакистані: фотопорівняння
-
18:00Гороскоп на 17 жовтня 2019: кому сьогодні усміхнеться фортуна
-
17:51Названа несподівана причина облисіння
-
17:42Американський стартап створив "кабінку спокою" для офісних працівників
-
17:22Зеленського в Ризі зустріли хлопці в костюмах курей
-
17:12NASA представило нові скафандри для місій на Місяць
-
16:54Ці популярні напої здатні продовжити життя
-
16:43Honda показала перше зображення нового Jazz
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+)
-
22:23Як перегляд порно впливає на чоловічий мозок: цікаве дослідження
-
19:15Як зміцнити імунітет восени: прості та приємні способи
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+)
-
12:15Тест для справжніх босів: Жорстокий деспот чи безтурботний мрійник?
-
08:52Серіал Великі Вуйки 3, 4 серія: дивитись онлайн нову комедію 1+1
-
07:29Погода в Україні 16 жовтня: потепління та попередження для водіїв
- 15 жовтня
-
22:41Науковці розповіли, чому жінкам не варто утримуватися від інтимного життя
-
20:42Чому вас можуть не пустити у літак: несподівані причини
-
17:43Ryanair запустить два нові маршрути в Україну
-
15:00Сієста і сангрія в Іспанії: все, що потрібно знати туристам про відпочинок у Барселоні
-
11:30ТЕСТ: Яка українська цитата про тебе
-
08:33Україна – Португалія: дивитись відео голів та огляд матчу 14 жовтня 2019
-
07:58Хрещений батько: як змінилися улюблені герої фільму за 47 років!
- 14 жовтня
-
21:32УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ: дивитись онлайн трансляцію матчу відбору на Євро 2020
-
19:15Чому смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL – повне розчарування
-
16:11ТОП-5 продуктів, які заряджають енергією на весь день
-
14:00Найкращі пісні 1990-х: рейтинг ТОП 200 хітів
-
12:00ТЕСТ: Хто ти з легендарних козаків?
-
10:00Як зміцнити імунітет восени: корисні поради, які вбережуть вас від застуди
-
07:50Погода в Україні на Покрову: прогноз на 14 жовтня
-
00:02Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у восьмому прямому ефірі
- 13 жовтня
-
21:00Найкращі детективні серіали осені 2019, які захоплюють з перших хвилин
-
17:50Дівчина тижня: гаряча модель та секс-бомба Instagram Ізабелла Бушемі (18+)
-
14:56Науковці проїхалися по електромобілях: як вони впливають на довкілля
-
12:00Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки