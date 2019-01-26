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Чому корисно їсти гарбузове насіння

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Чому корисно їсти насіння гарбуза - фото 1
Чому корисно їсти насіння гарбуза

Медики розповіли про корисні властивості гарбузового насіння для здоров'я.

Гарбуз – один з осінніх продуктів, які неймовірно корисні та потрібні для нормального функціонування організму.

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Однак навіть його насіння має свої особливі властивості, адже містить чимало вітамінів А та Е, які продовжують молодість шкіри. Також насіння гарбуза допомагає боротись з тьмяністю та ламкістю волосся. А завдяки цинку цей продукт допомагає шкірі залишатись здоровою, без акне та запалень.

Чому корисно їсти насіння гарбуза - фото 303814
Чому корисно їсти насіння гарбуза

Також учені наголошують, що вміст клітковини у насіння допомагає покращувати метаболізм. Хоч 100 грамів насіння і мають майже 500 ккал, однак цей продукт допомагає втамувати голод та сприяє схудненню.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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