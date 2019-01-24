Чому потрібно обов'язково їсти гранати

Медики пояснили, чому та кому важливо ввести гранати у щоденний раціон.

Команда науковці з Індії та США дійшли до висновків, що гранат здатен зменшити запалення у кишківнику, загоїти виразки та знижувати ризики розвитку раку.

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Річ у тому, що у кісточках та м'якоті цих фруктів є корисні речовини, приміром, антиоксидант уролітін-А, який позитивно впливає на загоєння та пригнічує запальні процеси. До того ж, він підіймає рівень захищеності стінок кишківника.

Не варто забувати й про інші антиоксиданти та амінокислоти, які містять гранати, а також про вітаміни C, K, В9, В6, мідь, калій, фосфор, залізо та інші. Дієтологи радять не відмовлятись від смаколиків під час дієти, адже на 100 г м'якоті граната припадає всього 72 кілокалорії.

Корисні властивості гранатів

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