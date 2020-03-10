Ці продукти не бажано розігрівати в мікрохвильовці: оновлений список

Ці продукти не для мікрохвильовки

Завдяки мікрохвильовці їжа розігрівається набагато швидше, однак існують продукти, які не варто розігрівати таким чином.

Перець чилі

Під дією високої температури він може вибухнути і нашкодити здоров'ю. Під час вибуху перець виділяє шкідливий пар, який може привести до опіку рогівки очей, дихальних шляхів і опіків слизової.

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Яйця

Яйця не варто розігрівати в мікрохвильовій печі в будь-якому вигляді. Сире яйце в більшості випадків просто вибухає, а варене яйце в мікрохвильовці втратить свої корисні властивості. Також розігріті яйця можуть завдати шкоди для травлення і, як результат, приведуть до погіршення самопочуття.

Ягоди

Заморожені ягоди при розігріванні можуть накопичувати шкідливі для організму речовини. При швидкому випаровуванні вологи в мікрохвильовці вони теж можуть вибухнути. Розморозивши ягоди при кімнатній температурі, ви зможете зберегти в них всю користь.

Молоко

У молоці містяться корисні бактерії для організму людини. Але гріти молоко в мікрохвильовій печі, особливо в упаковці, не варто. Оскільки воно швидко зіпсується і втратить корисні якості.

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