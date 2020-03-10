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Як правильно мити овочі та фрукти, щоб ними не отруїтися
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Скриньки для зберігання овочів – найбрудніше місце у вашому холодильнику. Навіть якщо ви помили кожен овоч і фрукт окремо, бактерії все одно можуть розмножуватися продуктах і виживати в шухлядках тижнями. Розповідаємо вам, як правильно мити овочі та фрукти, щоб ними не отруїтися.
Як мити овочі та фрукти
Майте на увазі, що правильний спосіб миття може видалити більшість бактерій. Спочатку потримайте продукти під струменем холодної води 30-60 секунд. Може здатися, що це занадто багато для, наприклад, одного помідора, але зусилля варті того: так ви знижуєте свій ризик проковтнути бактерії, що викликають захворювання, які в окремих випадках можуть виявитися смертельними. І не піддавайтеся спокусі купити спеціальний засіб для миття овочів або зробити таке самому: проста вода нічим не гірше.
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Як терти під час промивання
Ретельно тріть шкірку – це допомагає вивільнити бактерії, щоб вода змила їх. М'які фрукти й овочі тріть обережно. Для твердих можете завести окрему щіточку. Наприклад, броколі і цвітну капусту зручно терти чистою зубною щіткою. Нею також легко почистити зверху і знизу яблука, у порожнинах, де зазвичай ховаються мікроби. Після використання мийте щітку в посудомийці або дуже ретельно під краном. Тріть ананаси, апельсини, кавуни та дині, навіть якщо ви потім знімаєте з них шкірку. Інакше ніж, яким ви їх ріжете, може занести бактерії зовні всередину.
Як сушити
Більшість овочів і фруктів не вимагають сушіння. Сушити треба листові: наприклад, капусту кале, мангольд і шпинат, оскільки бруд може міцно пристати до листя. Занурте їх на кілька хвилин у миску з чистою водою, а потім висушіть у центрифузі для сушки салатного листя (продається в будь-якому гіпермаркеті і коштує недорого). Дослідження показали, що правильна промивка і сушка можуть видалити до 98% бактерій.
Як зберігати
Найкраще зберігати овочі і фрукти у пакетах, а не класти їх безпосередньо в скриньку. Головне – розкрити пакети, щоб випаровувалася волога і не утворювалася цвіль.
Тепер ви знаєте, як поводитися з овочами та фруктами, аби не нашкодити собі та рідним. Бережіть себе та будьте здоровими!
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