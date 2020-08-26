З'явилась свіжа карта жіночих і чоловічих ерогенних зон: гайда вивчати разом

Традиційно вважається, що ерогенні зони на жіночому тілі можна порівняти з картою метро мегаполісу, а на чоловічому – швидше, карта острова скарбів, причому найголовніше місце ні для кого не є таємницею. Але не все так однозначно, як ми звикли думати.

Учені вирішили перевірити цей старий, як саме заняття сексом, постулат і несподівано спростували його, з'ясувавши, що і в цьому питанні у чоловіків і жінок набагато більше схожості, ніж вважалося до сьогодні.

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Психологи з університетів Уельсу, Лондона і Суррея опублікували дослідження в журналі Archives of Sexual Behavior, згідно з яким ерогенні зони на тілах партнерів часто бувають дзеркальними або, кажучи простіше, одного партнера з великим ступенем ймовірності збуджують дотики саме до тих частин тіла, які є ерогенними зонами у другого партнера (про всяк випадок уточнимо, що мова в дослідженні йде про людей різної статі).

Психологи вирішили дослідити тему ерогенних зон, коли з'ясували, що досі їх ще ніколи не досліджували у парах людей, а збуджуючим фактором може бути не тільки те, що доторкаються до твоїх певних точок на тілі, а й те, що ти сам торкаєшся до цих же точок на тілі іншої людини.

В експерименті, проведеному під керівництвом доктора психології Лари Майстер з Університету Бангора, дослідники опитали 407 жінок і 206 чоловіків. Учасники відповідали за 11-бальною шкалою, наскільки їх збуджує 41 зона власного тіла або тіла партнера при дотиках або поглядах.

Червоним виділені ділянки тіла, дотик до яких викликає більше збудження у людини, яка торкається (дивиться), ніж у його партнера, синім – навпаки. Білі зони однаково збуджують обох.

Потім учені розділили всі ділянки тіла на три великі групи:

сексуальні – ті, які найчастіше беруть участь у сексуальних контактах і вважаються ерогенними (безпосередньо геніталії, груди у жінок і соски у чоловіків);

– ті, які найчастіше беруть участь у сексуальних контактах і вважаються ерогенними (безпосередньо геніталії, груди у жінок і соски у чоловіків); чуттєві – ті, які найчастіше беруть участь в прелюдії і ласках (голова, плечі, спина, обличчя);

– ті, які найчастіше беруть участь в прелюдії і ласках (голова, плечі, спина, обличчя); ті, які не збуджують – ті місця, дотики до яких у звичайних людей у звичайному житті не викликають збудження (лікті, коліна, підборіддя і т.д.).

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З'ясувалося, що чоловіки оцінюють сексуальні частини свого тіла нижче, ніж жінки, а ділянки тіла партнерів – навпаки, вище. Це означає, що чоловікам більше подобається торкатися і дивитися на тіло партнерки, ніж коли вона торкається до них, а у жінок все йде рівно навпаки.

Після цього вчені перейшли до другої частини експерименту і проаналізували, наскільки збігаються карти ерогенних зон для власного тіла та тіла партнера. Простіше кажучи, якщо тобі подобається, коли дівчина ніжно торкається твоєї лопатки, то як сильно тобі сподобається торкатися її лопатки самому. Для всіх учасників експерименту вчені підрахували, наскільки оцінка кожного з 41 параметрів відрізняється від середньої для чоловіків або жінок.

З'ясувалося, що і у чоловіків, і у жінок оцінка власних частин тіла і відповідних зон партнера збігалася.

Також учені підрахували, як часто карта збуджуючих ділянок тіла одного партнера збігається з ерогенними зонами другого партнера (наприклад, якщо чоловікові подобається торкатися стоп своєї дівчини, яка ймовірність того, що стопи виявляться її ерогенною зоною).

Вийшло, що коефіцієнти взаємного задоволення були у чоловіків вищими, ніж у жінок. Іншими словами, зони жіночого тіла, які збуджують чоловіків, частіше збігаються з ерогенними зонами жінок, ніж навпаки.

Для обох статей дотики викликають значно більше збудження, ніж погляди.

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