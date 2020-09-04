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5 помилок під час захищеного сексу, які робить кожен з нас
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Здавалося б, одягаєш презерватив і тобі море по коліна. Але реальність – кобіта жорстока. Вона не терпить нехтування правилами та може звести нанівець усі твої старання через одну простеньку помилку. Саме про помилки під час захищеного сексу ми й поговоримо.
Отже, яких помилок не варто допускати під час незахищеного сексу, аби не поставити хрест на ефективності презерватива?
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Одягати презерватив неправильно
Нам здається, що у 2020 році інструкцію ніхто ніколи не читає. Тож не дивно, що порадами від виробників презервативів ми частенько нехтуємо. А дарма. Ясна річ, що перед відповідальним процесом сісти на край ліжка та вивчати вкладиш з упаковки – дивне рішення. Але перед сексом це зробити все ж бажано.
На що потрібно звернути увагу? На термін придатності, відповідний розмір, а також безпосередньо правила його одягання. Перед самим же проникненням слід переконатися, що він не має механічних пошкоджень.
Переконайся, що не вийшов термін придатності презерватива
Не мити руки
Ми мільярд разів чули про те, що пальці сприяють досягненню оргазму. Втім, ми не часто задумуємось над тим, що перед сексом рук то не помили. Не нехтуйте правилами гігієни, адже своїми необережними рухами можна занести якусь інфекцію, яка поставить на паузу ваше інтимне життя. Тобі це потрібно?
Не притримувати презерватив під час мінету
Лікарі не стомлюються нагадувати про те, що безпечний оральний секс – оральний секс, яким займаються з використанням презерватива. Гаразд, але на цьому питання безпеки не вичерпується. Важливим під час орального сексу з презервативом є саме притримування "гумового плащика", аби він не зісковзнув з пеніса та не потрапив у дихальні шляхи. Ти ж не хочеш, аби пристрасна ніч закінчилась у лікарні.
Під час орального сексу презерватив потрібно притримувати
Підіймати презерватив з підлоги
Якщо у пориві пристрасті розпакований презерватив упав на підлогу – викинь його. Ані миття під проточною водою, ані обдмухування, ані витирання вологими серветками не дозволять тобі бути упевненому у тому, що користуватися ним безпечно.
Чому не можна? А тому що змаска, яка наноситься на презервативи з заводу, чудово набирає "пасажирів", якими можуть бути усілякі мікроби й інші мікроорганізми, що живуть на твоїй підлозі.
Одягати кілька презервативів одразу
Здавалося б, кілька презервативів мають лише покращити захист. А от і ні! Додатковий шар латексу поверху може стати причиною того, що презерватив порветься у найбільш невідповідний момент. І все це через надмірне тертя. Боїшся, що пошкодиться той єдиний презерватив, в який ти одягнув свій пеніс? Тоді просто знизь обороти та спробуй займатися чуттєвим сексом. Усі ці агресивні вихиляси залиши акторам з порнофільмів.
Не потрібно одягати відразу кілька презервативів на свій пеніс
Ми, звичайно ж, маємо надію, що ти не робиш цих помилок під час використання презервативів. Якщо ж іноді грішиш з цим – спробуй викорінити цю звичку зі свого сексуального життя, аби вона не нашкодила твоєму здоров'ю.
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